Da parte italiana non ci sono né più armi, né euro per Kiev

Il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere armi e soldi, ma il fronte occidentale “vacilla” non solo per scelte ideologiche (come nel caso di Slovacchia ed Ungheria…ma anche degli USA) ma semplicemente perché per nessuno esiste “un pozzo senza fondo” inclusa l’Italia. Il nostro Paese frena sull’ottavo pacchetto di armi.

È lo stesso ministro della Difesa Guido Crosetto a dire chiaramente che “su aiuti antiaerea non c’è molto altro spazio. Non abbiamo risorse illimitate”. Non ci sono né più armi, né euro. Del resto dove drenare risorse? Togliere soldi dalla sanità, dalla scuola, dai servizi…Mettere nuove tasse per finanziare la guerra in Ucraina?

Crosetto ha parlato della visita del suo omologo alla Farnesina. “A Kiev il ministro Tajani ha parlato della scelta politica. Quando si parla di forniture all’Ucraina ci sono due aspetti: uno politico e poi c’è la parte tecnica, per vedere cosa si è in grado di dare senza mettere in pericolo la necessità di preservare una Difesa italiana sempre. C’è una continua richiesta da parte ucraina di aiuti, bisogna verificare ciò che noi siamo in grado di dare rispetto a ciò che a loro servirebbe: la disponibilità dell’ottavo pacchetto c’è, ma per ora è soltanto una dichiarazione di intenti”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto a Sky.

“L’Italia ha fatto molto, – continua Crosetto – ha puntato molto sui sistemi di difesa antiaerea per fermare gli attacchi che vanno sulle infrastrutture civili ed energetiche, sulle città, sulle scuole. Il problema è che non hai risorse illimitate. E da quel punto di vista l’Italia ha fatto quasi tutto ciò che poteva fare, non esiste molto ulteriore spazio”.

Zelensky ha chiesto di contribuire di nuovo alla difesa aerea delle città. L’Italia nei mesi scorsi aveva già inviato i Samp-T. I precedenti sette pacchetti militari hanno quasi esaurito il materiale a disposizione nei magazzini della Difesa. In più, come tutti i dicasteri, anche quello di Crosetto è alle prese con un nodo di bilancio!