Putin pronto ad inviare altri 130 mila soldati in Ucraina

La guerra in Ucraina sarà lunga e, nonostante il sostegno americano a Kiev, per gli ucraini sarà quasi impossibile prevalere sulle forze della Federazione Russa. Lo Zar dispone di tantissimi uomini da mandare al fronte. Vladimir Putin ha appena firmato il decreto sulla coscrizione autunnale dei cittadini russi per il servizio militare. Lo riporta la Tass.

Il decreto prevede il periodo “dal 1 ottobre al 31 dicembre 2023 per effettuare la coscrizione al servizio militare di cittadini della Federazione Russa di età compresa tra 18 e 27 anni che non sono nelle riserve” e riguarderà 130 mila persone. Secondo quanto riferito dalla Tass, nella precedente coscrizione periodica russa, avvenuta in primavera, sono state chiamate al servizio militare 147 mila persone e lo scorso autunno 120 mila persone.