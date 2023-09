Perugia. Festa dei nonni: ingresso gratuito per over 65 a Città della Domenica

Città della Domenica ancora una volta vicina agli anziani. In occasione della Festa dei nonni, che si celebra in Italia il 2 ottobre, il parco perugino dedica loro un’intera giornata, anticipando a domenica primo ottobre la celebrazione di questa figura così preziosa per la famiglia e ‘omaggiandola’ con un regalo: l’ingresso al parco sarà gratuito per chi ha più di 65 anni di età e potrà partecipare ad attività a cura di Unitre (Università delle Tre età) Perugia, con il patrocinio dell’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Perugia. Per Unitre Perugia ci saranno Simonetta Lorenzetti e Carla Grassellini, che leggeranno le fiabe ai bambini nei pressi della Stazione centrale alle 11.10, 11.40, 13.40 e 15.40; sarà presente, inoltre, Nicoletta Tarli, artista poliedrica di Perugia, pittrice, scultrice, scrittrice e autrice della fiaba ‘Semplicemente io… Fàntasia’, che terrà la sua performance alle 11.15, 12.15, 15.15 e 16.15 nell’area fiabe. L’artista interpreterà la storia di Fàntasia, una bambina di soli 9 anni che si incammina in un bosco dove nessuno è mai andato “perché tutti dicono che ci sono le streghe”. I bambini potranno disegnare le loro emozioni e alla fine ci sarà anche un piccolo regalo per loro.

L’iniziativa nasce all’interno di una collaborazione per le politiche delle famiglie tra l’assessorato guidato da Edi Cicchi e Città della Domenica che mette a disposizione dei nonni e dei loro nipoti uno spazio dove sarà possibile favorire un momento di giocosità attraverso le fiabe.

“Il nostro intento – ha spiegato Alessandro Guidi, direttore di Città della Domenica – è riuscire a coinvolgere quanti più nonni possibili con i loro nipotini. Sarà un modo per fare delle attività e riscoprire insieme il parco. Magari qualche nonno ricorderà e racconterà ai piccoli visitatori i tempi in cui era lui a frequentare il parco da giovane”.

Saranno aperti i punti ristoro, tra cui la braceria nella piazza centrale del parco in cui sarà possibile anche gustare la ‘famosa’ bruschetta intinta nell’olio, una preparazione semplice ma che ha rappresentato per molti anni un ‘must’ nel menù proposto dal parco perché molto apprezzata dai suoi visitatori. Ad accoglierli, in questa occasione, ci sarà anche l’asinello Burro, la mascotte del parco, e per chi ha qualche difficoltà motoria non c’è da temere perché potrà usufruire del Trenino storico per spostarsi nelle diverse aree ed assistere ai consueti spettacoli di Falconeria e Western.

“In occasione di una ricorrenza civile che ci ricorda l’importante ruolo sociale dei nonni – ha dichiarato Cicchi –, grazie alla disponibilità della Città della Domenica si prospetta un momento prezioso di condivisione, capace di unire diverse generazioni. È un approccio, questo, che il Comune sostiene e persegue a vari livelli, anche in via sperimentale sul fronte delle politiche abitative. Le iniziative in programma il primo ottobre serviranno a ribadire che i nonni sono come libri di storia che parlano anche della vita dei più piccoli e aiutano a immaginare insieme il futuro”.