Crotone, atto vandalico all’asilo di via Nazioni unite

Proprio alla vigilia dell’apertura del nuovo anno educativo arriva, e purtroppo dobbiamo rilevare che non è la prima volta, ha affermato l’assessore alle politiche sociali Filly Pollinzi, un atto vandalico che ha avuto come bersaglio l’asilo comunale “Giardino d’Infanzia Pasqualino, Teresa e Demis Sacconi”. Questa mattina, infatti, come dichiarato dall’assessore, gli operatori che si erano recati presso la struttura per allestirla per la prossima apertura hanno rilevato il danno perpetrato ad alcune vetrate.

Un gesto vile reso ancor più riprovevole dal fatto che è rivolto verso un asilo che è destinato ad ospitare bambini piccolissimi.

Il fatto è stato naturalmente denunciato alle autorità competenti.

Un gesto che ovviamente non ci ferma.

Resta l’amarezza di un atto compiuto da chi, evidentemente non ama questa nostra città, che si rende protagonista di gesti che nulla hanno a che vedere con il vivere civile.