Perugia. Illuminazione pubblica: dal 13 settembre torna l’orario standard di spegnimento

Dal 13 settembre, data di inizio dell’anno scolastico, anziché, come in origine previsto, dal 31 ottobre, si torna all’orario ordinario di spegnimento della pubblica illuminazione. E’ quanto deciso dalla giunta comunale nella seduta del 6 settembre, su proposta dell’assessore Gabriele Giottoli. “La volontà dell’amministrazione – afferma l’assessore – è stata quella di anticipare il ripristino delle normali condizioni del servizio per garantire gli spostamenti in sicurezza degli studenti. Vista la ripresa delle attività didattiche, riteniamo opportuno che i ragazzi possano fruire dell’illuminazione sin dalle prime ore del mattino. Siamo consapevoli che gli sforzi per contenere gli aumentati costi energetici a volte hanno comportato disagi: i problemi si affrontano insieme e insieme se ne esce”.

Nel 2022 per ridurre l’impatto del caro energia sul bilancio comunale era stato tra l’altro disposto, a partire dal 1° novembre, lo spegnimento dell’illuminazione pubblica all’alba anticipato di un’ora su tutto il territorio comunale. La durata della misura di carattere sperimentale era stabilita in 12 mesi ma già all’inizio di quest’anno, per andare incontro alle esigenze dei cittadini, erano stati introdotti correttivi.