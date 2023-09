Infortunio mortale sul lavoro a Marcianise (Caserta). Nell’incidente è morto Giuseppe Borrelli, 51 anni di Pignataro Maggiore, schiacciato da un carrello elettrico in un’azienda che produce componenti in metallo per le auto.

Giuseppe Borrelli era nel locale verniciatura dell’azienda quando è stato colpito alla schiena da un carrello elettrico, finendo schiacciato contro la parete di una vasca. Disposta l’autopsia.