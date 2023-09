Choc a Campora San Giovanni: ragazzo di 27 anni muore travolto dall’Intercity

Drammatico incidente nel Cosentino. Attorno all’una, un giovane di 27 anni è stato travolto da un treno a Campora San Giovanni, frazione di Amantea, nel Cosentino. L’incidente è avvenuta durante i fuochi di artificio per la festa di San Francesco di Paola. In base a quanto riferisce la stampa locale, il giovane di 27 anni era sui binari insieme ad altre persone tra cui la sorella. L’Intercity non gli ha lasciato scampo. Le altre persone presenti sono riuscite a salvarsi.

Il giovane di 27 anni si sarebbe seduto sulla banchina e non si sarebbe accorto dell’arrivo del treno proveniente a velocità sostenuta da Reggio Calabria e in procinto di fermarsi alla stazione di Amantea. I soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Presente anche personale del posto di Polizia ferroviaria di Lamezia Terme per gli accertamenti. La vittima, nata a Como ma residente ad Amantea, aveva preso parte alla serata conclusiva dei festeggiamenti per il Santo patrono della Calabria che in precedenza avevano visto l’esibizione nella piazza centrale di Campora del cantante Adriano Pappalardo.