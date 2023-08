Storia dei giochi Slingo: cosa sono e come funzionano

Forse non ne hai mai sentito parlare e il nome ti incuriosisce. In effetti, negli Stati Uniti, i giochi di tipologia Slingo sono molto apprezzati, tanto da essere stati proposti globalmente dalla maggior parte degli operatori al pubblico, con l’inclusione di versioni per il mercato italiano.

Il nome non è altro che un termine derivante dall’unione delle parole “Bingo” e “slot machine”: queste due forme di intrattenimento, non hanno certo bisogno di presentazioni.

Come è facilmente intuibile, anche il gameplay di questo gioco, è il risultato di una combinazione fra Bingo tradizionale e una slot machine.

In origine, è stato creato da un americano nel 1996, in New Jersey. In quell’anno, fu lanciato ufficialmente sulla piattaforma AOL per diventare un grande successo.

Le motivazioni principali della sua popolarità, sono riconducibili alla facilità d’uso e al suo essere davvero divertente.

Come giocare a Slingo?

Le sue regole includono diversi aspetti del Bingo con le normali caratteristiche che si trovano anche delle migliori slot machine che si trovano online.

L’interfaccia prevede una griglia 5×5, che è in realtà raffigurante una cartella Bingo.

C’è un singolo rullo orizzontale sotto questa griglia e ciascuna sezione di questo, si riferisce alla colonna appena al di sopra.

Obiettivo del game è completare le righe o trovare cinque simboli contrassegnati, orizzontalmente, verticalmente e anche diagonalmente.

I giocatori dovranno creare linee vincenti, utilizzando simboli che ruotano, sfruttando una meccanica ricavata direttamente da quella delle slot online.

Ci sono diverse varianti di questo game, tuttavia solitamente prevede un totale di 20 giri per ogni sessione dove i numeri sul rullo, sono quelli da spuntare sull’interfaccia.

Originariamente rilasciato in versione prova gratuita, attualmente si può giocare a Slingo con soldi veri.

In generale, più linee di cinque simboli sono create, più si può vincere, ma dipende dalla versione, poiché non tutti i gameplay funzionano allo stesso modo.

Varianti disponibili

Fra i titoli offerti dai migliori casinò legali italiani, abbiamo diverse versioni.

Ecco le principali:

Slingo Centurion

Una variante a tema Antica Roma, con funzionalità extra che aiutano a completare le linee nel corso della partita. Il protagonista di questo titolo, si trova nella parte destra della griglia ed al suono di tromba, può assegnare Bonus sotto forma di Jolly, numeri corrispondenti o giri gratuiti.

Slingo Cascade

Questa versione, ha meccanica diversa dal solito, che raddoppia le possibili vincite. Tramite un sistema a rulli rotanti, tipico delle slot online, qui il gameplay è animato da cannoni, per un gioco a tema pirati. Inoltre, alcuni simboli possono finire sul rullo per eliminare fino a 5 numeri dalla cartella, aumentando così il potenziale di vincita.

Slingo Monopoly

In questo gioco ispirato al popolare tablegame è possibile impostare il potenziale di vincita e la durata di ogni round. Come la versione precedente, dispone di meccanismi che possono facilitare la vincita, sebbene non sia facile ottenere premi.

Slingo Fortunes

Questa versione permette di scegliere tra diversi valori in denaro nascosti, i quali possono influire sulle vincite. Una volta cancellate le linee completate della cartella, potrai salire nella classifica dei premi e ottenere Moltiplicatori per i totali nascosti all’interno di buste di colore rosso.

Slingo Extreme

Molto popolare in Italia, Slingo Extreme si esprime su una tabella 5×5 con un numero per ogni casella. Il gioco prevede 11 spin a disposizione e, per ogni giro, saranno visibili i numeri sotto la tabella. Obiettivo è tentare di vincere, ricoprendo tutte le linee possibili, sulle 12 disponibili.

Grazie ai Jolly, è possibile coprire un numero a scelta sul rullo corrispondente.

Pensieri finali

Attualmente, i giochi Slingo dapprima poco conosciuti, stanno conquistando una cospicua nicchia di giocatori. Si tratta di game versatili, che sicuramente aumenteranno la loro fan base negli anni a venire. Soprattutto per coloro che apprezzano i giochi digitali, questa forma di intrattenimento potrebbe risultare divertente. Ricordiamo che come tutti i giochi da casinò, anche questo può generare dipendenza e innescare comportamenti di gioco problematico.

Quindi, se sei curioso di saperne di più, considera la possibilità di giocare a Slingo gratis usando la versione demo, senza spendere e per puro intrattenimento. Le scommesse con soldi veri sono una pratica da non prendere alla leggera, poiché possono seriamente intaccare le tue finanze.