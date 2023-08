Piano di Sorrento. Omicidio di Anna Scala: fermato l’ex Salvatore Ferraiuolo

E’ stato individuato e fermato dai Carabinieri Salvatore Ferraiuolo, indiziato dell’omicidio di Anna Scala a Piano di Sorrento. Il presunto assassino è l’ex compagno che Anna aveva denunciato per stalking.

In base alle ricostruzioni degli inquirenti Salvatore Ferraiuolo ha atteso che Anna Scala parcheggiasse l’auto e che aprisse il cofano. Quando l’estetista di 56 anni, originaria di Vico Equense, si è piegata per prendere le buste della spesa, si è precipitato su di lei e, dopo averla immobilizzata, l’ha accoltellata alla schiena. Dopo averla massacrata, ha riposto il corpo nel bagagliaio dell’auto e, in moto, si è dato alla fuga.

Le grida della vittima sono state udite da alcuni residenti, che hanno allertato il 112. La tragedia ha avuto luogo nei pressi delle case popolari di via San Massimo a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli. Il presunto assassino è l’ex compagno della donna, che lei, separata e con una figlia, aveva denunciato per stalking. Anna Scala lavorava a domicilio. Era a Piano di Sorrento, secondo la testimonianza di alcuni testimoni, perché aveva un appuntamento di lavoro.

I Carabinieri hanno trovato l’arma del delitto. Il fermato è stato individuato in una zona impervia della città, vicino a dove aveva nascosto lo scooter con il quale si era allontanato dal luogo dell’omicidio.