“Bratiria nta chiazza”, festival artisti di strada, una comunità senza confini

Il 19 e il 20 agosto in scena l’VIII edizione del festival di artisti di strada “Bratiria nta chiazza”. Ancora una volta l’associazione “Le Tarme” in collaborazione con le associazioni “Aicem Calabria” ed “Enotria” hanno allestito un programma che allarga il panorama artistico e culturale, fino a coinvolgere non solo artisti nazionali, ma anche internazionali, con la compagnia “Chúmbala Cachumbala” che proviene dal Guatemala. La varietà, il confronto, le culture parleranno la lingua multietnica dell’arte popolare e delle tradizioni, che vanno a interagire e a costruire identità dialoganti.

Questo lo spirito e l’impegno che ha spinto l’associazione culturale “Le Tarme” a intraprendere un percorso di crescita culturale molto significativo e importante, con una esperienza che è cresciuta negli anni. Con questa edizione si è notevolmente intensificata sia come attività che sono state svolte all’interno della sede (inaugurata a febbraio), con laboratori artistici, teatrali ed eventi ed incontri di vario genere. Il festival estivo rappresenta la maturazione di un percorso all’insegna dell’impegno sociale e culturale, finalizzato alla crescita collettiva che coinvolge i bambini, i giovani e anche le persone mature. Nel tempo si è creato un legame intergenerazionale ma anche interculturale.

Protagonisti sono la comunità e un sentimento che mette al centro la partecipazione sociale, il desiderio di ricreare uno spirito collettivo che crede fortemente nell’insieme del “noi”. Lo spiega la presidente Anna Maria Pugliese:

“Quest’anno abbiamo voluto fortemente mettere in evidenza due nostre grandi passioni: l’arte di strada e le tradizioni attraverso spettacoli circensi, laboratori artigianali legati alla cultura popolare e concerti di musica tradizionale. Il “carrozzone” ogni anno è sempre più carico di volontari che mettono impegno e passione nel festival in cui non c’è un palcoscenico con attori protagonisti ma una grande piazza dove artisti e spettatori si mescolano in una magica interazione”.

Come ogni anno il carro pieno di artisti attraversa le strade, le vie e sosta nelle piazze di Brattirò per portare gioia, creatività, allegria, spensieratezza, stupore, inventiva, tradizione, innovazione e tutto ciò che fa parte del potenziale umano. “Bratiria nta chiazza – sottolinea Anna Maria Pugliese – è un festival che trova la sua anima nell’intento di diffondere le arti come forma di espressione atemporale, coinvolgere le persone di qualsiasi età in un giorno che sia fatto di magia per grandi e piccini”.

Nel programma dei due giorni (19 e 20 agosto) quello che emerge è la diversità che caratterizza gli artisti e la proposta culturale. Il festival avrà un’anteprima il 19 agosto con la costruzione dei Giganti (con il Patrocinio del Comune, dalle 10 alle 12, Scuola materna) a cura di Victoria Haf, che verrà ripetuto anche il 20.

In questo giorno, a partire dalle 18 iniziano gli spettacoli: dalla Puglia arriva “l’Annina” e il suo “Le petit tap” (clown tip-tap); da Torino i “Magda clan circo” e le acrobazie; dalla terra di Calabria i suoni tradizionali del Pollino e la tarantella calabro lucana dei “Totarella”. In piazza Saladino, (ore 18) i bambini e gli adulti avranno la possibilità di seguire laboratori di circo con Valerio Sacco, di riciclo e creazione (oratorio don Giuseppe, a cura dell’associazione Aicem Calabria). Gli adulti nel frattempo potranno rilassarsi con una seduta di yoga a cura di Rosalba Romano (Scuola Materna). Alle 19.30 (Piazza del Duomo) in scena “Il mostro della spazzatura” della compagnia Chumbala Chahumabala (Guatemala); alle 20.30 (Piazza Saladino) Le Petit Tap, L’Annina (Puglia); alle 21.30 (Piazza Cesare Battista) “Soft Circo” Magda Clan (Torino); alle 22.30 (Piazza Saladino) concerto dei Totarella (Tarantelle Calabro-Lucane). Durante la serata la compagnia del Guatemala proporrà anche gli spettacoli di teatro in miniatura Las Calacas e Vamos alla playa. Inoltre il festival sarà caratterizzato da mercatini, stand gastronomici ed esposizione di prodotti artigianali.