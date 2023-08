Ferragosto 2023: domenica infernale su strade e autostrade

Conto alla rovescia iniziato verso il Ferragosto 2023 con una domenica da bollino rosso sulle strade e autostrade italiane. Il grande esodo è iniziato. E dopo il sabato “nero”, il traffico in giornata rimane sostenuto e con alcune criticità ma in diminuzione. Code di un’ora e 30 minuti sono segnalate al traforo del Monte Bianco, in corrispondenza del piazzale Italiano verso Chamonix.

Disagi diffusi per chi viaggia. Coda di 2 km tra Como Centro e Chiasso per l’attraversamento della dogana svizzera e coda anche in uscita alla barriera di Como Grandate per traffico intenso. Sulla A23 Udine-Tarvisio Coda al km 105.2 in direzione del confine di Stato alla barriera di Ugovizza per traffico intenso.