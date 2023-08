Kit Estate, così Prodeco Pharma ripulisce i nostri mari dalla plastica insieme a Seaqual

Nulla è più urgente di sostenere il nostro pianeta. Niente è più impellente della necessità di riflettere su quanto inquiniamo, e su quanto l’abbiamo fatto in passato.

Non possiamo cancellare gli errori del passato, è vero, ma possiamo fare un piccolo passo per rimediare: Prodeco Pharma, in collaborazione con Seaqual, ha scelto di investire nell’iniziativa Kit Estate, per ripulire il mare dalla plastica.

Prodeco Pharma, l’iniziativa Kit Estate per ripulire il mare dalla plastica

Non possiamo più aspettare. Del resto, fa parte della natura umana pensare di avere ancora tempo. Ma non è così, e ve lo diciamo subito: l’ambiente è invaso dalla plastica. Non solo nelle profondità marine, ma persino sui ghiacciai e nei deserti. E dobbiamo analizzare bene un concetto: la pericolosità della plastica per l’ambiente.

Il numero di plastica che ogni anno finisce nei mari è allarmante e spaventoso al contempo: stiamo parlando di 8 milioni di tonnellate, come sottolineato dalla Società Italiana di Medicina Ambientale Sima.

Il nostro bel Mediterraneo stesso si è trasformato in un mare di… plastica. È tra i mari più inquinati al mondo, nonostante rappresenti meno dell’1% della superficie terrestre. Tuttavia, proprio nel Mediterraneo, si trova il 7% di microplastiche globali.

Tutto ciò ha portato a una maggiore sensibilizzazione, che per Prodeco Pharma si è tradotta con la necessità di lanciare un’iniziativa davvero importante, per iniziare a fare la differenza con un gesto concreto.

Per Prodeco Pharma, temi come il benessere dell’ambiente e la sostenibilità non sono mai venuti meno né passati in secondo piano. Ecco perché l’iniziativa Kit Estate, in collaborazione con Seaqual, è diventato l’obiettivo principale della campagna di sensibilizzazione.

La collaborazione con Seaqual

Da tempo, Seaqual Initiative è una comunità che si impegna a ripulire la plastica che si trova nei mari. Oltre al recupero, il loro impegno – e promessa – principale è il riutilizzo delle plastiche che si trovano nei mari.

I numeri sono elevatissimi, e proprio per questo è fondamentale il riciclo, così da diminuire la costante immissione di ulteriori plastiche nella nostra vita.

Prodeco Pharma, con l’iniziativa Kit Estate, vuole sposare la filosofia green, e soprattutto sostenere l’ambiente con il riciclo delle plastiche nei mari, tra borse, teli mare, asciugamani e gadget. Un “piccolo” passo verso un futuro più luminoso, ma soprattutto attento all’ambiente.

Il Kit Estate di Prodeco Pharma

L’iniziativa, a sostegno dell’ambiente, è volta a sostenere i punti vendita di Prodeco Pharma, così come farmacie, erboristerie e parafarmacie partner. Aderendo all’iniziativa, i partner ricevono il Kit Estate con borsa e telo mare interamente riciclati, oltre a diventare di fatto Ambassador Seaqual Initiative.

Ancora oggi, l’inquinamento da plastica è uno dei problemi ambientali globali maggiormente difficili da combattere. Questo è possibile perché molto dipende da noi. Dalle scelte che facciamo, dai gesti che scegliamo di condividere e sostenere.

Per contrastare il consumo di oggetti e di imballaggi di plastica, destinati a finire nei nostri meravigliosi mari, condividiamo iniziative che si impegnano al recupero: volte a proteggere l’unico posto che possiamo chiamare, ad oggi, casa. Il nostro meraviglioso pianeta.