Ferrara. Anno scolastico 2023-24: definito il calendario per i nidi, le scuole d’infanzia e gli spazi bambini del Comune

Giovedì 7 settembre 2023: è questa la data di riapertura delle attività educative e didattiche nei nidi, nelle scuole d’infanzia e negli spazi bambini del Comune di Ferrara. A prevederlo è il calendario dell’anno scolastico 2023/24 dei servizi educativi comunali per l’infanzia che è stato approvato dalla Giunta municipale, su proposta dell’assessore Dorota Kusiak. Il termine delle attività è invece fissato per il 26 giugno 2024.

La consueta interruzione del periodo natalizio è in programma dal 24 dicembre al 6 gennaio (compresi), mentre quella del periodo pasquale dal 28 marzo al 2 aprile 2024 (compresi). Due ulteriori giornate di sospensione sono previste per il 2 novembre 2023 e per il 26 aprile 2024, in aggiunta a quelle delle festività di rilevanza nazionale o cittadina (1 novembre, 8 dicembre, 23 aprile, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno).

Le attività dei Centri bambini e famiglie del Comune riprenderanno invece lunedì 19 settembre prossimo per concludersi il 21 giugno 2024.