Anyma: dal 4 agosto in radio il nuovo singolo “Baby Doll”

Dal 4 agosto 2023 sarà in rotazione radiofonica “Baby Doll”, il nuovo singolo di ANYMA prodotto da Tradez disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 31 luglio. “Baby Doll” è un brano leggero dalle melodie semplici ed immediate che racconta di una storia d’amore tumultuosa e, allo stesso tempo, piena di passione. Nel fare questo, ANYMA, sottolinea il fatto che, nonostante le difficoltà nel mantenere saldo questo rapporto, senta la necessità di avere affianco a sé la persona amata. Nel mentre, rimarcando più volte questa mancanza, l’artista mette in chiaro all’ascoltatore la sua voglia di ottenere riconoscimento e successo nel campo musicale e l’importanza di avere sogni che vadano oltre al materialismo, catapultando chi lo ascolta in un’atmosfera sognante fatta di immagini appena accennate e ricca di sensazioni dai tipici richiami adolescenziali.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Ho scritto questo brano di getto, pensando a quei momenti in cui il mondo ti vuole trascinare nel divertimento ma in realtà tu hai la testa da tutt’altra parte; in questo brano ho inserito alcuni aspetti che caratterizzano la mia vita di ora: la determinazione nella musica, l’indifferenza verso lo sfarzo ed anche l’incertezza sull’amore”.

Biografia

ANYMA, classe 2002, si avvicina al mondo della musica fin dall’infanzia con lo studio della chitarra, imparando a suonarla già dagli 8 anni per poi iniziare a scrivere i suoi primi testi poco dopo. Profondamente influenzata nella sua crescita artistica dall’R&B, ha avuto come punto di riferimento principale Beyoncé, seguita da altre grandi voci femminili del genere del calibro di Amy Winehouse, Lauryn Hill ed Alicia Keys.

Crescendo, ed approcciandosi senza preconcetti ad altri generi, col tempo si è avvicinata sempre più al panorama musicale urban, così facendo ha seguito l’evoluzione nel genere in Italia e all’estero negli ultimi anni apprezzandone le contaminazioni pop ed aprendosi ad un pubblico più vasto.