Ko con la Svezia, l’Italia di Bertolini si giocherà gli ottavi contro il Sudafrica

Svezia-Italia finisce 5-0. Una gara senza storia. A Wellington le Azzurre partono bene e mettono sotto le svedesi con un buon gioco per almeno 20 minuti. Ma l’Italia di Bertolini ha un punto debole: non sa difendere sui calci d’angolo e subisce la fisicità, i centimetri della avversarie.

Le svedesi piazzano tre gol sui 5 in totale di testa su corner. Doppietta di Ilestedt, poi Rolfo, Blackstenius e Blomqvist. Non tutto però è perduto in questo mondiale. Infatti, dopo la vittoria all’esordio contro l’Argentina, ora l’Italia di Bertolini si gioca gli ottavi di finale (da seconda) nell’ultima partita del girone contro il Sudafrica fermo a 1 punto (appaiato all’Argentina).