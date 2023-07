Bandi agricoltura in Toscana: meccanismi per velocizzare lo scorrimento graduatorie

L’obiettivo è velocizzate le procedure per l’assegnazione delle risorse FEASR 2014 -2022. In vista della chiusura della programmazione la giunta regionale toscana, su proposta della vicepresidente ed assessora regionale all’agricoltura Stefania Saccardi, ha approvato una delibera con varie misure per accelerare la spesa in ambito agricolo. “La Regione Toscana – spiega Saccardi – si è dotata di un meccanismo di scorrimento automatico delle liste che si basa sull’assegnazione automatica delle economie. E’ una semplificazione ed al tempo stesso un miglioramento del meccanismo molto importante ed atteso dalle imprese, dato che va a velocizzare sensibilmente le assegnazioni, eliminando i tempi morti”. Questo provvedimento riguarda in particolare la sottomisura “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” annualità 2021 e la sottomisura 4.41 del bando per le aree interne “Conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio, salvaguardia e valorizzazione della biodiversità – strategia d’area Garfagnana, Lunigiana, Media Valle del Serchio, Appennino Pistoiese”. Il meccanismo di assegnazione delle eventuali economie sarà in vigore fino al 30 aprile 2024.

Nella stessa delibera sono state inseriti anche altri meccanismi di velocizzazione e una voce specifica che reinserisce tra coloro che hanno diritto a presentare domanda di pagamento anche tutte le aziende che avrebbero dovuto beneficiare di risorse tramite il GAL Etruria e che negli scorsi anni hanno visto scadere i termini per la presentazione delle domande a causa della documentata inoperatività del GAL (inoperatività che ne ha decretato lo scioglimento e il ritorno delle sue funzioni ai settori regionali).