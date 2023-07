A Pescara “Senza santi in paradiso” di e con Nadia Rinaldi

Mercoledì 2 agosto alle ore 21.00 presso l’arena Porto Turistico Marina di Pescara (PE), andrà in scena il primo dei tre spettacoli tutti al femminile di “Teatriamoci” la rassegna del Direttore artistico Federico Perrotta all’interno di Estatica 2023: si tratta di “Senza santi in paradiso” di e con Nadia Rinaldi prodotto da Goria S.r.l. e diretto da Claudio Insegno.

L’appuntamento estivo con Estatica presso il capoluogo adriatico è possibile grazie alla Camera di Commercio Chieti Pescara, il Marina di Pescara, il Comune di Pescara, la Provincia di Pescara e quella di Chieti; è la Spray Records, invece, a coordinare magistralmente il corso delle serate.

La carriera cinematografica di Nadia Rinaldi va sempre di pari passo con quella teatrale: è una donna eclettica formata nel laboratorio di Gigi Proietti; è un’attrice di cinema e teatro che sono la sua passione ma il suo vero grande amore sono i suoi figli. Icona Pop degli anni ’90 ha conosciuto i due lati della stessa medaglia come lei stessa ha ammesso, cavalcando l’onda del successo e vivendo anche periodi bui ma con la sua caparbietà è risorta e tutt’oggi gode di tanta stima da parte del suo pubblico e notorietà che alterna tra cinema e teatro riscuotendo successi desiderati.

Proprio questa sua voglia di risorgere l’ha portata ad interpretare in teatro vari successi come Amara e numerose partecipazioni a film per la regia di grandi nomi da Pier Francesco Pingitore a Christian De Sica, da Enrico Oldoini a Carlo Vanzina e non solo, ma ha anche voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa interpretando l’esilarante monologo che porterà a Pescara appunto, con la regia di Claudio Insegno e aiuto regia di Step Minotti, “Senza santi in paradiso” che con dignità ed ironia tra voci di amici come Pino Insegno e canzoni di Franco Califano e Gabriella Ferri da lei interpretate nello spettacolo sta riscuotendo un successo annunciato e ora in tour in svariati teatri italiani.

La serata è a sostegno dell’Associazione di Volontariato di Pescara Diversiuguali di Gianna Camplone, al servizio di tutti verso l’integrazione europea dei diversamente abili nella società moderna. Diversuguali, attraverso le sue attività si prefigge il compito di: promuovere una reale integrazione socio-culturale ed ambientale per ogni soggetto diversamente abile; contribuire a formare una vera e propria cultura delle diversità, partendo da un costante ed armonico processo educativo-formativo nella famiglia e nei diversi ambiti istituzionali (società e territorio); rendere autonomi i ragazzi diversamente abili per assicurare a tutti una degna qualità di vita. Perchè tutti possano condividere diritti e doveri nel rispetto reciproco, occorre conoscere per imparare, quindi fare per essere “persona” e collettività.

Si ricorda che i prossimi due appuntamenti con Teatriamoci sono previsti sempre alle ore 21.00, stessa location, per il 16 agosto con lo spettacolo di Anna Mazzamauro con “Com’è ancora umano lei, caro Fantozzi” a sostegno dell’Associazione Ada Manes Foundation e per il 30 agosto con “Bastarde senza gloria”, sul palco Gegia, Manuela Villa, Valentina Olla, Sabrina Pellegrino, Elisabetta Mandalari, Eugenia Bardanzellu, Giulia Perini, in questo caso la serata è a sostegno dell’Associazione Orizzonte di Francavilla al Mare.

I biglietti sono acquistabili su www.ciaotickets.com. Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 333.5001699. E’ possibile inoltre seguire le pagine social alla voce @uaospettacoli. Info e programma dell’intera rassegna di Estatica sono sul sito www.estaticapescara.com e sui social dedicati.