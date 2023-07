Cristina Francucci riconfermata alla direzione dell’Accademia di Belle Arti di Bologna

Cristina Francucci è stata riconfermata per il secondo mandato Direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, ottenendo 98 preferenze su 116 docenti votanti, chiamati a scegliere la guida dell’istituzione. Da gennaio 2022, Cristina Francucci è membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna con delega per le attività culturali e nel 2023 è stata nominata dal Comune di Bologna Presidente del Comitato scientifico per la realizzazione del nuovo Museo dei bambini e delle bambine. È inoltre membro della Giunta della Conferenza Nazionale dei Direttori delle Accademie di Belle Arti ed è anche componente del Gruppo di Lavoro e di ricerca sulla Disabilità, DSA nella formazione universitaria e nelle Istituzioni AFAM istituito dall’ANVUR. Si occupa da molti anni di arte ed educazione. Oltre ad essere docente di prima fascia di Pedagogia e Didattica dell’Arte presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, nel 1997 ha fondato il Dipartimento educativo del MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna. È stata responsabile scientifica di importanti progetti educativi per Istituzioni Museali in Italia e in Europa. Ha curato collane e libri d’arte per ragazzi e pubblicato testi sull’arte e l’educazione.

La rieletta Direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, ha dichiarato: “Sono molto felice di questa conferma e ringrazio tutte e tutti coloro che mi hanno votata e hanno dimostrato fiducia nel mio operato. I risultati ottenuti in questi tre anni sono stati possibili grazie a un lavoro collettivo, alla collaborazione e al sostegno delle e dei docenti e del personale tutto. Nel secondo mandato, mi impegnerò al massimo per concludere i tanti progetti iniziati, in particolare porteremo a termine finalmente la ristrutturazione dell’ampia ala dell’Ex Liceo che affaccia su Via Irnerio“.