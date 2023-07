Abbi cura di te

Di Vincenzo Calafiore

22 Luglio 2023 Udine

( Tratto da “ Il Ladro di Coriandoli )

Amos alla sorgente parla con

la sua immagine riflessa sull’acqua

Fra tutte quelle cose che hai in un luogo che mai vedrò, chissà forse un giorno troverai qualcosa di mio, un passaggio temporaneo nella tua vita.

Ieri notte mi sono sentito sfiorare dalle tue mani, ed è stato un repentino risveglio in piena notte, non mi rimase altro che ripensare alla nostra lunga storia d’amore.

Certo non ti avrei mai chiesto di amarmi per una vita intera, probabilmente il tuo amore si sarebbe consumato piano piano, un po’ alla volta fino a restare niente.

Forse qualcosa di me ti è rimasto dentro, non potrai mai cancellare il ricordo, il mio ricordo, non potrai mai cancellare il mio amore e tutte le volte che ci siamo detti “ Ti Amo” , i baci, gli abbracci, le lunghe traversate dell’anima in piena notte in riva a un mare nero che metteva addosso paura e soggezione, illuminati dalla lanterna pallida della luna.

Non potrai mai dimenticarmi, come non potrò mai farlo io!

Tu sarai sempre nei miei pensieri, il mio primo ed unico amore, la donna più bella che io abbia mai amato e che sempre amerò anche se te ne sei andata via.

I primi anni sono stati terribili, come lo è stato lasciarti andare via, terribile non sentire più la tua voce, non poterti chiamare, baciare, stringerti.

Ricordo ancora quando i nostri occhi si sono stregati in quel bagno di notte alla sorgente.

Quando ti ho conosciuta non potevo sapere cosa saremmo stati, non sapevo cosa l’amore ci avrebbe riservato, dove ci avrebbe portati.

Quando ti ho conosciuta ho lottato contro le mie paure, ho lottato contro me stesso. Ho sempre pensato che tu fossi solo che un sogno e i sogni al mattino vanno via… tu te ne sei andata via come fanno i sogni.

Io e te esistiamo ovunque!

Io esisto ovunque….

Tu resta, resta sempre , non lasciarmi andare via, perché l’amore non si sceglie, ci sceglie.

Arriva all’improvviso quando meno l’aspetti, arriva e cambia la vita, cambia tutto.

E’ un medicamento dell’anima, guarisce le sue ferite, libera la vita che abbiamo tenuta incatenata.

L’ amare è l’unica maniera che possiamo avere per sprigionare, liberare, tutto quello che di divino è in noi!!

Quando ti ho conosciuta non sapevo che l’amore fosse un miracolo e che quel miracolo per me fossi per sempre Tu!