Confartigianato. Stop volo Pescara Milano Linate: urge soluzione

Confartigianato Imprese Abruzzo esprime forte preoccupazione in merito alla cancellazione, paventata da Ita Airways, del collegamento aereo diretto tra Pescara e Milano. “Se la decisione di cancellare tale volo a partire dal 3 agosto venisse confermata – affermano i referenti della Federazione regionale – si tratterebbe di un duro colpo per gli imprenditori e per gli artigiani abruzzesi, che fino ad oggi avevano potuto contare su un collegamento rapido ed efficiente con la capitale finanziaria ed economica del Paese”.

Nelle settimane passate si è tenuto un incontro tra il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, l’assessore regionale alle Attività produttive, Daniele D’Amario, il presidente di Saga, Vittorio Catone e l’amministratore delegato di Ita Airways, Fabio Lazzerini, con l’obiettivo dichiarato di individuare una soluzione che sia in grado di salvaguardare le necessità del territorio abruzzese. “Al momento però non è stata ufficializzata alcuna decisione – proseguono i vertici di Confartigianato Abruzzo – né sono state rese note le ipotesi sulle quali si intende lavorare”.

La Federazione artigiana chiede dunque “che si faccia al più presto chiarezza e che si intensifichino gli sforzi per consentire agli operatori economici abruzzesi di continuare ad usufruire del collegamento con Milano Linate, scongiurando il ritorno a quello stato di isolamento nel quale per troppo tempo il mondo produttivo della nostra regione è stato confinato”. Il volo Pescara-Milano Linate, secondo Confartigianato Abruzzo, “è utilizzato da tantissimi lavoratori e universitari e per la coincidenza con voli internazionali. Non è soltanto uno strumento indispensabile per gli imprenditori abruzzesi – concludono- ma è anche una straordinaria opportunità per avvicinare la capitale finanziaria del Paese alla nostra regione e per consentire ai turisti lombardi di scoprire, conoscere e frequentare il nostro Abruzzo”.