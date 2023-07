SaraVita: esce il nuovo singolo “Malibù”

Dal 18 luglio 2023 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “Malibù” (Maionese Project), il nuovo singolo di SaraVita. “Malibù” è un brano diretto, sincero, al limite tra il sogno e la realtà caratterizzato da sonorità anni ’80 e atmosfere pop/dance, che racconta la follia estiva che risveglia passioni off limits che prendono il posto di relazioni ormai al capolinea.

La canzone scritta da SaraVita e Nicola Coppola con l’apporto di tutto il team di Matilde Dischi segna un passo importante per la carriera artistica e musicale dell’artista salentina che per la prima volta non è solo interprete, ma anche cantautrice di un suo inedito.

Spiega l’artista a proposito del brano: “E’ tutto cantato in chiave ironica come da tradizione per un tormentone estivo che si rispetti. Non volevo cantare l’amore sdolcinato al chiaro di luna la notte di Ferragosto perché l’estate è anche un colpo di testa, un viaggio mai fatto, un amore malizioso in business class. Mi sono divertita molto a calarmi per la prima volta nei panni di autrice e cantautrice di un mio pezzo. Un’esperienza nuova che mi ha proposto il mio amico e collaboratore Nicola Coppola e che mi ha permesso di cucire addosso qualcosa che mi divertisse e che possa divertire chiunque lo ascolti. Rimango comunque sempre un interprete curiosa, perché mi piace ascoltare e fare miei, i pezzi che mi propongono”.

Biografia

SaraVita è un’interprete salentina della provincia di Lecce. Canta sin da piccolissima, studia canto e raggiunge il grande pubblico diventando semifinalista dell’Edizione del 2015 del talent show di Rai 2 The Voice of Italy. Pubblica l’inedito Brave ragazze, sotto etichetta Universal, che porta la firma di J-Ax raggiungendo la top10, apre alcune date del tour di J-Ax. Negli anni pubblica diversi brani tra cover e inediti: È la luna bussò (di Loredana Berte’) insieme a Mattune, l’inedito Una stronza come me. Nel 2017 canta per la cerimonia di consegna della laurea ad honorem di Patty Smith presso l’Università di Parma e partecipa al Festival Sorrisi e Canzoni in Svizzera. Nell’estate 2022 pubblica Cartoline da weekend in collaborazione con Stestro, rapper emergente.