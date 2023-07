Salvini rilancia: serve una grande e definitiva pace fiscale per liberare milioni di italiani

Matteo Salvini rilancia, in vista della nuova manovra economica, invocando una “grande e definitiva pace fiscale” per liberare “milioni di italiani ostaggio da troppi anni dell’Agenzia delle entrate”. Il vice premier Matteo Salvini guarda già “oltre la riforma della giustizia”. “Gli evasori totali per me possono andare in galera e buttare la chiave, ma se qualcuno ha un problema fino a 30 mila euro che si trascina da anni, chiudiamola. Gliene chiediamo una parte e azzeriamo tutto il resto”, ha affermato Salvini. Sarà la volta buona o si metteranno come sempre di traverso le forze sinistre del Paese?