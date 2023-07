Ecco il pronostico su chi vincerà la Champions League

Le competizioni europee stanno volgendo al termine, e si possono cominciare a ipotizzare le possibili squadre vincitrici di ciascun trofeo, ma chiaramente il maggior interesse è relativo alla Champions League. La finale della coppa dalle grandi orecchie si terrà il 10 giugno 2023 ad Istanbul. Le squadre rimaste in gara sono ormai ben poche, e si possono formulare dei pronostici sulla base delle prestazioni viste in campo finora: ecco chi potrebbe vincere la Champions League.

Champions League 2022/2023

La coppa dalle grandi orecchie è quella che desta maggior fascino, la più importante in assoluto. Sono quattro le squadre pronte ad aggiudicarsela: Manchester City, Real Madrid, Milan e Inter, tutte reduci da grandissime prestazioni nel corso della competizione europea. Probabilmente la possibile vincitrice risiede in una città tra Manchester e Madrid, poiché le due squadre hanno dimostrato di avere una qualità superiore a tutte le altre. Ma data l’importanza della competizione, è opportuno analizzare le possibilità per ciascuna squadra.

Manchester City

La squadra inglese sta vivendo una grande stagione, anche grazie all’acquisto decisivo di uno (se non il) attaccante più forte del mondo attualmente: Erling Braut Haaland. L’attaccante norvegese al suo primo anno in Premier League sta giocando in maniera sontuosa, ed è colui che ha timbrato più volte il cartellino come marcatore in questa stagione, portandosi in vetta per vincere la scarpa d’oro a fine anno. In Champions League la sua media gol è semplicemente pazzesca, e con la qualità di tutti gli 11 del Manchester City, servirlo diventa un gioco da ragazzi, così come per lui lo è buttare la palla in rete.

Il City è riuscito ad eliminare il Bayern Monaco, altra grande favorita per la vittoria finale, senza nemmeno soffrire più di tanto: l’andata in casa l’ha vinta 3 a 0, il ritorno fuori casa l’ha pareggiato con un 1 a 1 in scioltezza. La Premier sta diventando un obiettivo concreto, mai come ora, poiché la squadra di Guardiola ha approfittato dei vari scivoloni inaspettati dell’Arsenal, che avrà anche subito la pressione psicologica di avere una squadra come il City alle spalle. Tuttavia, ciò potrebbe togliere energie fisiche e mentali alla Champions, ma è da vedere. La semifinale con il Real Madrid è decisamente un antipasto dal sapore di finale.

Real Madrid

Il Real dei giovani blancos guidati da Ancelotti e da alcuni calciatori storici come Modric, Benzema e Courtois, è pronto a fare nuovamente la storia. Il club più titolato del mondo vince la Champions League come se fosse un campionato, e ogni anno va vicino a centrare l'obiettivo. Dopo aver eliminato il Chelsea vincendo entrambe le partite 2 a 0, il Real Madrid sfiderà l'altra squadra più forte d'Europa, che è il Manchester City di Guardiola.

Proprio perché la finale anticipata è questa semifinale, chi passerà il turno è la diretta favorita alla vittoria finale, e allora è bene credere ancora una volta nella squadra più titolata del mondo. Infatti, per il Manchester City sarebbe la prima Champions League vinta nella sua storia, e la pressione da questo punto di vista è tutta sulla squadra inglese. C’è anche da considerare che il Real Madrid ha ormai mollato il campionato, dato il distacco che c’è in Liga con il Barcellona capolista; al contrario, il Manchester City dovrà lottare fino all’ultimo per vincere l’ennesima Premier League degli ultimi anni. In tal senso, i blancos impiegheranno tutte le loro forze per vincere un’altra Champions e il City non avrà vita facile come ha avuto con le tedesche Lipsia e Bayern Monaco.

Inter

L’Inter allenata da Simone Inzaghi parte decisamente dietro Real Madrid e Manchester City, sia per organico che per qualità di gioco. Nonostante ciò, bisogna dire che i nerazzurri stanno giocando una grandissima Champions League a dispetto di un campionato sofferto e sotto le aspettative, con ben 11 sconfitte rimediate.

In Europa, invece, l’Inter ha saputo imporsi sul Barcellona, eliminandolo dal gruppo C, e ha dato non pochi fastidi anche al Bayern Monaco. Dopo i gironi, agli ottavi i nerazzurri hanno subito la pressione del Porto, ma hanno portato la qualificazione a casa, battendo anche i portoghesi del Benfica ai quarti, in maniera ancor più convincente. L’Inter è favorita per andare in finale, ma alzare la coppa sarà una vera impresa.

Milan

I rossoneri sono riusciti ad eliminare a sorpresa sia il Tottenham che il Napoli, squadra dominatrice in Serie A. Durante i due incontri, sia contro la squadra di Conte che contro gli azzurri, il Milan ha sfoggiato un’abilità difensiva notevole, sommata ad una discreta qualità nel giocare di contropiede. Certo, il Chelsea di Di Matteo ci vinse una Champions così, ma è difficile che possa girare sempre bene, motivo per il quale il Milan è sicuramente la sfavorita per la vittoria finale dell’attuale Champions League, e parte anche dietro l’Inter nei pronostici, nonostante il possibile equilibrio nell’Euro derby.