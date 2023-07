Rende. Rc Music Academy: sabato 8 luglio 2023 “Credo nelle favole”

Sabato 8 luglio 2023 alle ore 21.00 presso il Teatro Garden di Rende (Cs) si terrà lo spettacolo di fine anno della scuola di alto perfezionamento canoro RC Voce Produzione che nasce dall’unione di Cecilia Cesario e Rosario Canale.

Sarà un momento magico che vedrà alternarsi sul palco oltre cento cantanti di tutte le età e darà il lancio ufficiale alla RC Voce Produzione di Cecilia Cesario e Rosario Canale, questa nuovissima e straordinaria realtà didattica che avrà due nuove sedi dal mese di settembre, una su Cosenza e l’altra su Reggio Calabria.

È stato un anno ricchissimo che ha visto i ragazzi della scuola protagonisti di tantissimi eventi come aperture di artisti del calibro di Ariete e Zucchero, festival internazionali come Eurovision Song Contest, partecipazioni ad X-Factor e progetti discografici distribuiti sugli store digitali da Sony Music. Un’offerta formativa e artistica completa che dal mese di settembre 2023 avrà tantissime novità e la partnership consolidata con l’ufficio stampa Red&Blue. Inoltre, la sede di Cosenza sarà predisposta per la Musicoterapia e disporrà di un ampio studio di registrazione. Una realtà unica in tutta Italia che metterà a disposizione degli allievi la possibilità di partire dalle basi e proiettarsi con tutte le competenze e le strutture necessarie nel panorama musicale.

Durante lo spettacolo i ragazzi eseguiranno i loro cavalli di battaglia. A condurre la serata sarà Giuseppe Greco con la partecipazione straordinaria di un caro amico, Paolo Marra, noto cabarettista calabrese.