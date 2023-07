Divani: il fascino senza tempo dei complementi dal design italiano

Il divano è da sempre uno dei complementi d’arredo protagonisti della zona living, risultando indispensabile tanto nei monolocali, dove spesso viene sfruttato anche per il riposo notturno, quanto nelle abitazioni di grandi dimensioni, in cui permette di dare vita a vere e proprie aree relax.

Proprio per questa sua versatilità e adattabilità, la scelta del modello ideale deve essere effettuata con attenzione, tenendo conto di fattori come comfort e design, senza tuttavia dimenticare l’aspetto della manifattura.

Per esempio, un divano di qualità artigianale, realizzato interamente in Italia con accuratezza, precisione e con materiali pregiati, arricchisce il contesto abitativo con un tocco di classe e rende la casa più confortevole ed elegante.

Naturalmente, per valorizzare al meglio la zona living è importante orientarsi verso prodotti di ottima fattura, rivolgendosi a realtà di riferimento del settore come i Divani di Dolce Dormire, azienda Made in Italy specializzata nella realizzazione di complementi d’arredo in grado di offrire il perfetto connubio tra funzionalità e design.

Le caratteristiche di un divano di design italiano

Un divano di design italiano si contraddistingue per essere confortevole, pratico e funzionale, così come per la precisione delle finiture, di natura sartoriale e artigianale.

Naturalmente, un complemento d’arredo di ottima fattura si contraddistingue anche per il grande impatto estetico che è in grado di offrire, risultando il vero protagonista dall’ambiente in qualsiasi contesto abitativo.

Infine, è bene ricordare che i divani Made in Italy si caratterizzano per materiali di ottima qualità, in grado di conferire al prodotto un elevato livello di durevolezza.

Quale divano di design scegliere per la zona living?

Affidandosi alle migliori realtà del settore è possibile scegliere tra un’ampia varietà di divani.

Senza dubbio, per inserire nella zona living un complemento elegante e raffinato è possibile optare per un modello in pelle oppure per un vero e proprio classico senza tempo, vale a dire il divano Chesterfield.

Un’alternativa altrettanto apprezzata dagli interior designer è rappresentata dai divani in tessuto oppure in velluto.

Per quanto riguarda la scelta del colore, naturalmente è importante tenere conto tanto delle tonalità dell’ambiente in cui il divano andrà a essere inserito quanto delle ultime tendenze del momento e delle proprie preferenze personali. Nel dettaglio, al giorno d’oggi è possibile notare come risultino particolarmente gettonate cromie come il blu, il grigio e le sfumature del beige.

Come inserire il divano nella zona living

La scelta del divano con cui valorizzare la zona living è strettamente legata anche alle dimensioni dell’ambiente.

Per esempio, in un grande soggiorno, così come in un loft,è possibile optare per un divano a due o tre sedute da collocare in maniera tale da dividere la stanza in due parti.

In alternativa, avendo a disposizione l’angolo tra due pareti, si può pensare di allestire un raffinato salotto dove ricevere gli ospiti optando per un divano angolare,che infonde eleganza all’ambiente. Optando per le creazioni delle migliori realtà di settore è possibile optare per soluzioni del tutto componibilie personalizzabili.

Per ottimizzare gli spazi di una casa di dimensioni più contenute e ampliare la zona notte, invece, è possibile optare per un divano letto, prediligendo modelli in grado di assicurare, oltre al massimo comfort, anche la facilità di utilizzo, con un’apertura che risulti semplice e veloce.