Alis Ray: dal 7 luglio in radio “Set me free from myself”

Dal 7 luglio 2023 in rotazione radiofonica “SET ME FREE FROM MYSELF”, il nuovo singolo di Alis Ray disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 6 luglio anche in versione Dolby Atmos. “Set me free from myself” è un brano con sonorità rock soul arricchito da cori che ricordano le armonizzazioni gospel.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Set me free from myself parla dei tanti personaggi che vivono dentro di noi. Noi non siamo mai gli stessi, a volte siamo persone carine e gentili e a volte siamo rabbiosi ed arroganti. Chi siamo veramente? Questo o quello? La canzone ci invita a fare una riflessione per accorgerci di quanto detto e far nascere il desiderio di diventare uno”. Il video di “Set me free from myself” segue la formula di un lyric in bianco e nero che evidenzia le parole del brano e l’immagine della cantautrice.

Biografia

Alis Ray, all’anagrafe Annalisa Stecconi, è una cantautrice italiana, che desidera condividere attraverso la musica, la resilienza e le scoperte che ha fatto e che continua a fare nel cammino interiore di conoscenza di sé.

Fin da bambina si manifesta molto sensibile ed inizia a porsi tutte quelle domande esistenziali che la portano ad incontrare questo percorso di auto consapevolezza che le fa comprendere che la domanda giusta da porsi non è “chi sono io?”, ma “cosa posso diventare se lavoro su me stesso? posso cambiare ed essere migliore di ciò che sono ora?”.

E cosi, grazie al percorso interiore di auto consapevolezza, mette in atto tutti quei passi che le permettono di conoscere sé stessa sempre più profondamente e di iniziare a muoversi verso quel miglioramento continuo che va nutrito giorno per giorno.

Le sue canzoni parlano delle consapevolezze raggiunte che sono in continua evoluzione, in quanto la profondità delle comprensioni cambia costantemente in riferimento alla crescita interiore dell’essere.

Alis vuole condividere con le persone a lei care e con chi lo desidera e lo ricerca, le sue piccole grandi illuminazioni che le hanno permesso di cambiare la visione della vita, delle cose e della gente, affinché anche gli altri se ne possano avvantaggiare per cambiare la propria storia e dirigere così il proprio destino.

Nel 2022 escono i singoli “Vivere il Cuore” e “Sei con Me”.