Roma. Choc a Primavalle: Maria Michelle Causo uccisa da un minorenne, corpo in un carrello della spesa

Primavalle è sotto choc. Nel quartiere romano è stato trovato il cadavere di una diciassettenne in un carrello della spesa accanto a un cassonetto dell’immondizia. Al vaglio degli investigatori c’è la posizione di un ragazzo straniero, anche lui diciassettenne, che sarebbe stato visto uscire da uno stabile con il carrello che grondava sangue. La vittima è Maria Michelle Causo. La ragazzina è stata accoltellata dal minorenne che ha cercato di disfarsi del corpo.

Ad accorgersi della scena sarebbe stato un passante che ha allertato il 112 segnalando che un ragazzo scendeva con un carrello e un bustone nero dei rifiuti da cui cola del liquido e aggiungendo che si sentiva anche un odore forte. I poliziotti hanno trovato alcune macchie di sangue che da un portone di un palazzo conducevano sino ad un cassonetto in via Stefano Borgia. In base ad una prima ricostruzione il giovane avrebbe tentato di gettare tra i rifiuti il cadavere della vittima, senza riuscirci. Il corpo sarebbe rimasto nel carrello vicino al muro di cinta di un parco, poco distante dai cassonetti.

L’omicidio risalirebbe a diverse ore prima, ma non è escluso che la giovane possa anche essere morta da qualche giorno. Sarà l’autopsia a stabilirlo. La polizia ha acquisito le immagini delle telecamere della zona alla ricerca di qualsiasi elemento che possa aiutare a ricostruire le modalità dell’omicidio e sta interrogando le persone del palazzo da dove sarebbe uscito il diciassettenne con il corpo della vittima.