Trattamenti acne – rimedi e cure

Prima di sapere quelli che sono trattamenti acne possibili andiamo a vedere dei corsi palla visto che è tutto relativo a un problema estetico che può diventare una malattia che riguarda nella maggior parte dei casi gli adolescenti, ma che può interessare anche in buona percentuale agli adulti.

Però il primo errore da evitare è quello proprio di pensare che si tratti solo di un problema estetico perché in realtà non è così perché può essere una vera e propria malattia, che non deve essere nemmeno sottovalutata perché può causare stress emotivo in modo da affrontare il problema o sapere anche come prevenirlo.

Innanzitutto quando si parla di acne ci si riferisce a un’infiammazione legata a un funzionamento eccessivo della ghiandole sebacee che circondano la base dei beni, producendo appunto il sebo cioè quella sostanza che protegge la pelle, ma che è grassa. Però se verrà prodotta in eccesso si deposita ostruendo il follicolo e soprattutto formando tappi che poi si chiamano in gergo comune punti neri.

questa situazione andrà a favorire la nascita e la proliferazione di batteri che comunque sono innocui in genere e che sono presenti sulla pelle che però possono provocare in alcuni casi infezione e infiammazione dentro quel follicolo ostruito originando pustole e papule.

Per quanto riguarda la manifestazione diciamo che può avvenire in diversi modi perché dipende dal livello di gravità perché potrebbe essere severo, moderato o lieve.

Ma nella maggior parte dei casi possiamo vedere anche cisti dolorose piene di pus che lasciano cicatrici o anche noduli sotto la pelle, anche se abbastanza fastidiosi, nonché pustole e cioè piccoli rilievi solidi e che avranno al centro una punta che conterrà pus e che sarà bianca.

Gli altri sintomi possono essere legati a quelli che abbiamo già chiamato punti neri formati da sebo oppure pustole che sono dolorose al tocco e che si caratterizzano per essere di colore rosato come se fossero piccoli rilievi solidi.

Cause e rimedi dell’acne

Per quanto riguarda le cause dell’acne non è semplice sintetizzare perché possono essere veramente tante partendo dal fatto che comunque di solito una predisposizione individuale legata a delle alterazioni ormonali che riguarda le donne quando hanno il ciclo mestruale oppure in gravidanza o in adolescenza.

Però poi ci sono dei fattori che possono peggiorare la situazione come per esempio lo stress o l’inquinamento o l’utilizzo di certi farmaci come per esempio antidepressivi e cortisone, ma anche l’ eccessiva esposizione al sole perché in generale mettersi un po’ sotto il sole può essere positivo, ma se si esagera si avrà un effetto boomerang.

Per quanto riguarda i rimedi diciamo che dipenderà dal livello dell’acqua perché nei casi più lievi può essere sufficiente un detergente strategico con sapone a ph neutro o acido mentre nei casi più moderati si utilizzano farmaci topici tra cui retinoidi o antibiotici, usati anche in maniera mixata.

Infine ricordiamo che nei casi più seri possono esserci come valide delle terapie non invasive come il trattamento con luce LED monocratica oppure la prescrizione di antibiotici per bocca che può durare addirittura tre mesi.