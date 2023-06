Bari. Al via le iscrizioni agli asili nido comunali anno educativo 2023/24

A partire da oggi lunedì 19 giugno, e fino al 16 luglio, sono aperte le iscrizioni presso gli asili nido comunali per l’anno educativo 2023/024. L’iscrizione dovrà essere effettuata online, collegandosi al portale egov del Comune di Bari al seguente link https://egov.comune.bari.it/iscrizione-asili-nido-comunali?categoria=4: per effettuarla, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale (tutore/affidatario/altro) dovranno autenticarsi mediante credenziali SPID (quelle utilizzate per la registrazione al provider scelto: username e password) o CIE (carta d’identità elettronica). I cittadini sprovvisti di credenziali SPID o CIE potranno, in alternativa, procedere all’iscrizione dei minori direttamente presso le segreterie degli asili nido comunali mediante delega all’operatore comunale incaricato. La descrizione completa delle modalità di accesso al servizio di iscrizione agli asili nido comunali e le istruzioni per la compilazione della domanda online sono riportate nell’avviso pubblico e nel manuale utente pubblicati sul portale del Comune di Bari www.comune.bari.it – Aree tematiche – Educazione e Politiche giovanili – Asili nido comunale: iscrizioni e pagamento.