Alessia Torcasio: dal 16 giugno il nuovo singolo “Parole”

Dal 16 giugno 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Parole”, il nuovo singolo di MATÍS. Quante volte ti è capitato di vivere qualcosa di profondamente bello, ma che per quanto tale, allo stesso tempo, abbia rappresentato una situazione di dolore? Proprio da questo, nasce il brano “Parole” che parla di quanto è difficile lasciare andare qualcuno a cui si tiene, per quanto quella persona possa far male. Così, alle volte, per semplificare le cose, la soluzione più semplice sembra essere scappare via senza guardarsi indietro.

“Spero che la mia musica possa arrivarvi forte e chiara, e di avere la possibilità di lavorare in questo ambiente, perché la musica e la scrittura sono da sempre la mia spinta vitale”, commenta l’artista.

MATÍS, in arte Alessia Torcasio, cantautrice classe 2000, si avvicina alla musica sin da piccola, all’età di otto anni inizia a studiare canto ed in seguito pianoforte da autodidatta, avvicinandosi poi alla scrittura.

Il nome MATÍS è stato scelto per vari motivi: deriva dalla cultura Hindi, a cui l’artista è da sempre particolarmente unita, discende dall’ebraico e tradotto significa “dono di Dio”, il numero associato è il 7, che è proprio il suo numero fortunato, e soprattutto MATÍS contiene le iniziali di tutti gli elementi della sua famiglia, a cui l’autrice è estremamente legata. L’artista fa parte della scuola di alto perfezionamento canoro RC VOCE PRODUZIONE diretta da Cecilia Cesario e Rosario Canale.