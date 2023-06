Niente camera ardente per Silvio Berlusconi, mercoledì sarà lutto nazionale

Non ci sarà la camera ardente per Silvio Berlusconi che era stata ipotizzata per domani negli studi televisivi di Cologno Monzese. Lo rende noto l’ufficio stampa Mediaset. Poco fa è terminato un sopralluogo dei Carabinieri del comando provinciale di Milano. Questa decisione sarebbe legata a questioni di ordine pubblico.

Intanto è stato proclamato il lutto nazionale per mercoledì, la giornata dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Lo dispone il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Sono state issate a mezz’asta le bandiere all’ingresso di Palazzo Chigi, in segno di lutto dopo la morte di Berlusconi. Il tricolore italiano e la bandiera dell’Unione europea, a quanto si apprende, sventoleranno a metà del pennone fino a mercoledì, quando si svolgeranno i funerali di Stato. Bandiere a mezz’asta anche al Senato e a Montecitorio.

Sarà l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, a celebrare i funerali dell’ex premier che si terranno mercoledì prossimo alle 15 nel Duomo di Milano.