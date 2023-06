L’isola d’Elba in bicicletta: un modo alternativo per scoprire la sua bellezza

L’Isola d’Elba è una delle perle del Mediterraneo. Situata a poche miglia dalla costa toscana, è una meta turistica molto amata, soprattutto in estate. La sua bellezza naturale, i suoi paesaggi mozzafiato, le sue spiagge di sabbia bianca e le acque cristalline la rendono un luogo ideale per una vacanza al mare. Ma quest’isola non è solo mare e spiagge, è anche una terra ricca di storia, cultura e tradizioni, da scoprire muovendosi in bicicletta. Per arrivare a destinazione in modo sereno e sicuro con il tuo mezzo a due ruote personale,scopri gli orari e i prezzi dei traghetti per la tua estate sull’Isola d’Elba e prenota il tuo biglietto.

Un turismo più sostenibile

In bicicletta si può scoprire l’Isola d’Elba in modo diverso, lento e rispettoso dell’ambiente, attraversando paesaggi e luoghi che altrimenti sarebbero difficili da raggiungere. La bicicletta è un mezzo di trasporto ecologico e salutare, che permette di godere appieno della bellezza dell’isola, senza dover affrontare il traffico e il parcheggio delle auto.

Ci sono molti percorsi ciclabili sull’Isola d’Elba, che rispondono alle esigenze di ogni ciclista, dal principiante al più esperto. Si possono noleggiare biciclette in molti punti dell’isola, e ci sono anche tour organizzati che permettono di scoprire i luoghi più suggestivi dell’isola in compagnia di una guida esperta.

I percorsi da non perdere

Uno dei percorsi più belli e suggestivi dell’Isola d’Elba è quello che va da Portoferraio a Capoliveri, passando per le colline del Monte Calamita. Questo percorso di circa 20 chilometri è adatto a ciclisti esperti, ma anche a quelli meno allenati, che possono affrontarlo con calma, godendo dei panorami mozzafiato che si aprono sulla costa e sulle montagne circostanti.

Il percorso parte da Portoferraio, la città principale dell’isola, e attraversa le colline del Monte Calamita, una zona ricca di boschi e macchia mediterranea, dove è possibile incontrare specie animali e vegetali rare e protette. Lungo il percorso si incontrano anche piccoli borghi e antichi casolari, dove è possibile assaggiare i prodotti tipici dell’isola, come il miele, il vino e l’olio d’oliva.

Dopo circa 10 chilometri di salita, si arriva a Capoliveri, uno dei borghi più belli dell’isola, situato sulla cima di una collina a 167 metri sul livello del mare. Capoliveri è un antico borgo medievale, con vicoli stretti e case in pietra, da cui è possibile ammirare la vista panoramica sulla costa e sulle isole circostanti.

Dopo una sosta qui, si può scendere verso la costa, attraversando paesaggi incantevoli e spiagge di sabbia bianca. Il percorso si conclude a Porto Azzurro, un’altra cittadina suggestiva dell’isola, situata sulla costa orientale, con un porto turistico e una spiaggia bellissima.

Scoprire la parte della costa

Ci sono molti altri percorsi ciclabili, che attraversano boschi, colline, spiagge, borghi e città dell’isola. Si può pedalare lungo la costa, scoprendo le spiagge più belle dell’isola, oppure salire sulle montagne, per ammirare panorami spettacolari e incontrare la fauna e la flora dell’isola.

Inoltre, l’Isola d’Elba offre molte opportunità per gli amanti del cicloturismo. Si possono organizzare tour a tappe, per scoprire l’isola in modo più completo e approfondito, dormendo in hotel, agriturismi o campeggi lungo il percorso. Si può anche optare per delle biciclette elettriche, per affrontare le salite più impegnative senza troppa fatica.