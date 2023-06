Bologna. Inaugurato StartKube alla biblioteca Lame con Radioimmaginaria

Creare punti di aggregazione e di crescita socioculturale per i giovani nei quartieri periferici nelle grandi città italiane: è questo il nuovo progetto delle ragazze e dei ragazzi ragazzi di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti nata nel 2012 a Castel Guelfo di Bologna per dare la possibilità ai giovanissimi di tutta Italia di far sentire la propria voce.

Ha inaugurato oggi alla biblioteca Lame – Cesare Malservisi (via Marco Polo, 21/13) una nuova redazione, dove ragazze e ragazzi potranno specializzarsi nella produzione di contenuti giornalistici, imparare un mestiere grazie a workshop, laboratori e incontri di formazione realizzati insieme a esperti nel settore. Erano presenti all’inaugurazione Daniele Ara, assessore alla Scuola, Elena Di Gioia, delegata alla Cultura di Bologna e Città metropolitana, Federica Mazzoni, presidente del Quartiere Navile e Veronica Ceruti, direttrice del settore Biblioteche e Welfare culturale.

Questa nuova sede nel Quartiere Navile è stata realizzata grazie al Comune e al progetto Narrazioni multimediali che si inserisce nel Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 (PON METRO 14-20), finanziato dall’Unione Europea per sostenere percorsi innovativi e inclusivi legati al mondo della narrazione.

“Il nostro obiettivo – spiegano gli speaker di Radioimmaginaria – è quello di aprire redazioni nei quartieri periferici di ogni città italiana. Lo scopo è quello di rendere alcuni di questi quartieri difficili, luoghi ricchi di iniziative, dove gli adolescenti possano essere i protagonisti e imparare a fare delle cose per migliorare il posto in cui vivono. Questo modello è già stato sperimentato positivamente con l’apertura delle altre due redazioni di Radioimmaginaria presso Casa Gialla nel quartiere Pilastro e presso la Biblioteca Borgo Panigale e l’idea è che possa essere replicato in tante città d’Italia”.

La sede alla Biblioteca Lame è stata allestita all’interno dello StartKube, una piccola e innovativa redazione radiofonica dove i ragazzi potranno trovarsi ogni settimana per creare servizi e puntate. La StartKube è un arredo urbano di design dedicato interamente agli adolescenti e pensato per essere perfettamente integrato in ogni luogo, da una periferia di città a un piccolo borgo in collina. La struttura è stata realizzata da Carlo Pompini, designer of Iron, con il supporto e PmFactory.

La nuova sede di Navile diventerà parte integrante del Centro di Produzione Idee di Radioimmaginaria a Bologna, un progetto pensato da Radioimmaginaria per trasformare Bologna in un polo creativo dedicato agli adolescenti.

“Con l’inaugurazione di oggi anche il Quartiere Navile diventa parte del polo creativo dedicato agli e alle adolescenti a cui Radioimmaginaria lavora dal 2012 – commenta la presidente del Quartiere Federica Mazzoni -. Il progetto ha l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per le ragazze e i ragazzi della nostra comunità che impareranno a creare contenuti giornalistici e a lavorare in una redazione radiofonica. Il valore di Radioimmaginaria risiede nella sua capacità di essere stimolo alla presa di coscienza e all’autoaffermazione degli adolescenti che diventeranno protagonisti attivi delle attività e iniziative che saranno realizzate, accrescendo la propria sensibilità civica e di impegno per il miglioramento della comunità in cui vivono.

Come Presidente del Quartiere Navile ho voluto sostenere fortemente il progetto di questa radio degli adolescenti, mettendo a disposizione le nostre competenze e professionalità per supportare l’apertura della sede nel nostro territorio. Ai ragazzi e ragazze e a tutto lo staff di Radioimmaginaria mando i miei migliori auguri per questa nuova avventura”.