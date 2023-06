Trento. Fiori al centro: il teatro della natura in piazza Battisi

Torna anche quest’anno Fiori al centro l’iniziativa organizzata dall’ufficio Parchi e giardini che accrescerà la bellezza del centro cittadino con composizioni floreali ed eventi ispirati al sapere enciclopedico che si sviluppò in Italia nel corso del 1500, il cosiddetto “teatro della natura”. Venerdì mattina l’inaugurazione con lo spettacolo di giocoleria di Niccolò Nardelli.

Un tema che riportato al contemporaneo ed alla città ci chiede di riflettere sulla natura ‘ibrida’ urbana, su ciò che è naturale ed artificiale in un giardino, sul paesaggio che muta sulla base della nostra idea di natura.

La manifestazione è stata pensata come un percorso a tappe nel cuore della città. In piazza Cesare Battisti è stato allestito il ‘teatro della natura’, nell’intento di unire l’aspetto spettacolare della natura con quello del teatro allestito con scene mobili. Nel centro del palcoscenico potranno essere ospitati laboratori e piccole rappresentazioni teatrali.

Tappa fondamentale del percorso è il dialogo con il museo del Castello del Buonconsiglio che ha prodotto l’allestimento di un percorso con riproduzioni di fiori tratti da dipinti delle collezioni del Castello alternati a vasi di fioriture presenti nei dipinti di epoca coeva, posto lungo la parete interna della cinta muraria sotto il pergolato del giardino; sono previste delle visite guidate in occasione dell’inaugurazione.

Nella rinnovata piazza Mostra una grande cornice inquadra il Castello del Buonconsiglio per una foto ricordo.

In via Suffragio è stata allestita nuovamente ‘l’alberata temporanea’ con fioriture e sedute, in via delle Orne invece una nuova versione di allestimento tra terra e cielo. In Cappella Vantini – oggi alle 16 l’apertura – una piccola mostra propone una serie di riproduzioni di campioni di erbario storici e moderni dai quali emerge la forza espressiva ed estetica di queste importanti collezioni.

Infine i sei allestimenti floreali nelle vie del centro storico a cura del Castello del Buonconsiglio, di associazioni e professionisti del verde accanto a quelli realizzati dall’Ufficio parchi e giardini in piazzetta Gaismayr, Palazzo Thun, piazza Santa Maria.

Per l’allestimento delle aiuole è stato utilizzato prato di graminacee a basso consumo idrico e resistenza alle alte temperature.

Nell’ambito della manifestazione sono state realizzate con un bando sei aiuole temporanee da varie associazioni cittadine:

1) Roggia verde – dietro il sipario della natura | Greenworkers | via Galileo Galilei 2) Un mondo per le API | Anffas Trentino Onlus | via Roggia Grande 3) Natura è musica | Giardineria | via S. Pietro 4) In volo con le Api | Garden Club Trento | via Oss Mazzurana -Via Manci 5) Fiori eduli – La natura in Tavola | VerdeAmbiente | via Oss Mazzurana 6) Calendimaggio | Museo del Castello del Buonconsiglio | via Oss Mazzurana – via Manci.