La Spezia. Maxi schermo nei dehor per lo spareggio tra Spezia e Verona domenica 11 giugno

Il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha firmato questa mattina un’ordinanza con la quale si dà facoltà a tutti i titolari di pubblico esercizio, di installare impianti video nei dehor di pertinenza dell’esercizio ai fini della proiezione della partita di calcio che domenica 11 giugno p.v. vedrà protagonista la squadra cittadina. Con questo provvedimento l’Amministrazione Comunale intende pertanto dare la possibilità a tutta la cittadinanza di assistere all’evento, favorendo la visione pubblica della partita nella massima sicurezza. Gli impianti video potranno rimanere allestiti fino alle ore 24.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “Gli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande avranno la possibilità di allestire schermi e installare impianti video sia all’interno del locale sia nei dehor, in occasione dello spareggio per la salvezza in Serie A tra Spezia e Verona. Vogliamo dare la possibilità ai cittadini di riunirsi in sicurezza per tifare la nostra squadra del cuore nella sfida più importante dell’anno, permettendo anche a chi non potrà vedere la partita in televisione o andare al Mapei Stadium di Reggio Emilia di sostenere gli aquilotti e coinvolgendo bar e ristoranti, che, come sempre, saranno pronti per fare la loro parte”.