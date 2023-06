Lettera della Juventus a Real e Barcellona per uscire dalla Superlega

L’obiettivo è salvare il salvabile. La Juve quindi avrebbe avvisato Real Madrid e Barcellona della sua intenzione di lasciare la Superlega. Lo anticipa Relevo, autorevole media digitale di Madrid. I club spagnoli hanno ricevuto una lettera dalla Vecchia Signora nella quale si annuncia l’abbandono del progetto comune e si avviano le pratiche per uscire dalla società. Secondo la trasmissione televisiva spagnola El Chiringuito la lettera è pronta ma non è stata ancora inviata. Secondo i media spagnoli la Juventus può abbandonare i suoi partner senza pagare penali, però il procedimento richiederà qualche settimana per essere completato. In attesa di conferme da Torino questo al momento è il quadro della situazione.

Sulla Superlega a breve dovrebbe arrivare anche il verdetto della Corte di Giustizia Europea che dal Lussemburgo dovrà deliberare sull’accusa mossa dai tre club rimasti nel progetto contro Fifa e Uefa per monopolio illegale. Al momento l’avvocato generale della Corte di Giustizia Europea Athanasios Rantos chiamato a dare un parere non vincolante sul tema ha espresso un’opinione abbastanza forte e a favore della Uefa e del modello sportivo europeo, però manca la sentenza definitiva.