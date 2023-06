Viabilità a Bologna: i provvedimenti al traffico adottati in occasione dei concerti di Vasco Rossi

Nelle giornate del 6-7-11-12 giugno, lo stadio Renato Dall’Ara ospiterà quattro concerti dell’artista Vasco Rossi. In previsione dell’alto afflusso di persone che prenderà parte all’evento, il settore Mobilità del Comune di Bologna ha emesso un’ordinanza al fine di agevolare le problematiche inerenti la viabilità.

I provvedimenti al traffico e i divieti di sosta riguarderanno la zona nelle vicinanze dello stadio, in particolare le vie Andrea Costa, De Coubertin, Della Certosa, Delle Tofane, XXI Aprile, Curiel, Dello Sport, Piazza della Pace. Da sei ore e trenta minuti prima dell’inizio del concerto e fino a trenta minuti dopo il termine, è stata predisposta una sosta gratuita per le auto in Viale Gandhi, via Pietro Nenni, via Giuseppe Saragat, mentre i pullman potranno sostare in via Tadolini, via Cassini e via Sanzio. Inoltre, nelle giornate 6-7-11-12 giugno, il Cimitero della Certosa anticiperà la chiusura alle ore 17.

Nel dettaglio tutti i provvedimenti al traffico e gli orari in vigore. Anche le linee bus subiranno delle variazioni. Le modifiche sono consultabili sul sito di Tper.