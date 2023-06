Paolo Capone, segretario generale UGL, a Cuneo per un #viaggionelfuturo del lavoro

Lunedì 5 giugno, alle ore 9.00, il Segretario Generale UGL Paolo Capone sarà presente a Cuneo presso Spazio Varco in Via Carlo Pascal, in occasione del congresso territoriale dell’UGL di Cuneo per parlare dei temi locali e regionali che riguardano l’occupazione, l’economia e il lavoro.

Secondo Paolo Capone, Segretario Generale UGL, la stagione dei congressi territoriali, che prende avvio da Cuneo, rappresenta un’importante opportunità per interagire con gli iscritti e costruire insieme un nuovo modello sindacale che si adatterà al futuro del lavoro.

Il 5 giugno alle 9.00, Paolo Capone, Segretario Generale UGL, parteciperà al congresso territoriale dell’Ugl di Cuneo, che si terrà presso Spazio Varco in Via Carlo Pascal. Durante l’evento, si affronteranno temi locali e regionali legati all’occupazione, all’economia e al lavoro. Capone ritiene che la provincia di Cuneo sia un esempio positivo sia dal punto di vista economico che occupazionale. Secondo i dati della Camera di Commercio, attualmente ci sono 263.000 persone impiegate, registrando un aumento dello 0,6% rispetto al 2021. Il tasso di occupazione, pari al 70,3%, supera di sette punti quello regionale e di quasi dieci punti quello nazionale. Nonostante questi risultati incoraggianti, Capone sottolinea l’importanza di rimanere vigili e sostiene la necessità di ridurre in modo significativo le tasse per stimolare la ripresa economica e favorire l’apporto di liquidità nell’economia reale.

In qualità di rappresentante dell’UGL, Capone afferma che l’organizzazione sta lavorando con il Governo per sostenere una riforma fiscale equa, concentrandosi sulla semplificazione dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef). Inoltre, ritiene essenziale rendere strutturale la riduzione del cuneo fiscale per proteggere i lavoratori colpiti dall’inflazione e promuovere nuove assunzioni.

Attualmente, due delle sfide principali sono la difficoltà delle aziende nel trovare personale e il rallentamento della crescita delle imprese guidate da donne. Capone suggerisce di affrontare queste problematiche tramite programmi di formazione e sostegno all’occupazione, superando l’approccio assistenzialista basato solo sui sussidi indiscriminati, al fine di favorire una progressiva corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro.

Nonostante il turismo abbia registrato un aumento del 30,1% nel 2022, con 1,9 milioni di visitatori, siamo ancora lontani dai livelli pre-pandemici. Pertanto, Capone sottolinea l’importanza di promuovere una collaborazione tra le istituzioni locali, nazionali e le parti sociali per valorizzare le eccellenze del territorio e migliorare le infrastrutture.

Il completamento del nuovo ospedale di Cuneo entro la fine del 2028 rappresenta una sfida fondamentale. Capone conclude ribadendo la richiesta di maggiori investimenti nella sanità per sbloccare le assunzioni di medici e infermieri, garantendo così una reale protezione dei pazienti e la fornitura di servizi essenziali.

