Ferrara. Nel mese di luglio tanti giochi e attività con l'”Estate dei piccoli” al centro Mille Gru

Anche quest’anno, dal 3 al 28 luglio, l'”Estate dei piccoli” apre le porte del Centro Mille Gru ( in via del Melo 46 a Ferrara) per offrire alle famiglie con bambini da 0 a 6 anni accoglienti spazi e proposte di gioco e scoperta, per conoscersi e divertirsi insieme. “Come di consueto – spiega l’assessore comunale alle Politiche familiari Dorota Kusiak -, nel mese di luglio, il Centro comunale per bambini e famiglie di via del Melo sarà pronto a ospitare i bambini più piccoli e i loro familiari, con una ricca offerta di attività ludiche in un contesto accogliente di gioco e opportunità di incontro. Le attività dell'”Estate dei piccoli” vanno come sempre a integrare le proposte dei centri estivi per bambini e ragazzi attivati dal Comune di Ferrara in numerose sedi del territorio”.

Da lunedì 5 giugno sarà possibile iscriversi all'”Estate dei piccoli” accedendo al portale [email protected], attraverso il sito www.comune.fe.it/edufe, fino ad esaurimento posti. Le attività dell’Estate dei Piccoli inizieranno lunedì 3 luglio e saranno organizzate per tre mattine: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12,30, e due pomeriggi: martedì e giovedì dalle 16,30 alle 19.30, ogni settimana, fino a venerdì 28 luglio. Saranno a disposizione gli ampi spazi del Centro mille Gru per il gioco libero ed organizzato, adatto alle diverse età dei bambini, con tante proposte e attività espressive e manipolative da vivere nel grande giardino esterno e negli spazi interni, arredati e funzionali al gioco e al divertimento dei piccoli.

La partecipazione è rivolta ai bambini accompagnati da un adulto che rimane tutto il tempo in loro compagnia. Anche per gli adulti accompagnatori, genitori, nonni o baby sitter, saranno organizzati momenti di conoscenza e incontri tematici coinvolgenti. Per informazioni è possibile contattare il Centro Mille Gru, dalle 9 alle 13, al n. 0532 752516.