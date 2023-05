Maltempo a Thiesi: cimitero completamente allagato, una fila di loculi è crollata

La Sardegna martedì pomeriggio è stata colpita da una bomba d’acqua. Il nubifragio, dalle 16 per circa un’ora, si è abbattuto sulla zona del Meilogu e non ha risparmiato Thiesi, dove sono caduti 43,6 mm di pioggia. L’eccezionale ondata d’acqua ha divelto l’asfalto lungo la strada che collega il paese con Bessude, che è stata chiusa al traffico.

Il cimitero è stato totalmente allagato, una fila di loculi è crollata e si registrano danni in molte parti. Le strade del paese si sono trasformate in fiumi, numerosi scantinati e piani terra delle abitazioni sono state sommersi dall’acqua. Piccole frane e crolli in diverse zone del centro abitato. Due automobilisti hanno dovuto abbandonare le proprie auto e mettersi in salvo per non essere travolti dall’acqua.

“È un disastro, un disastro” afferma il sindaco Gianfranco Soletta, mentre organizza i primi interventi di soccorso con la Protezione civile e i vigili del fuoco. “Adesso facciamo il possibile, poi domani cercheremo di quantificare i danni. Per fortuna non sembra che al momento ci siano persone ferite o in grossa difficoltà”.