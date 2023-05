Il Sultano turco governerà per altri 5 anni: terzo mandato consecutivo

L’uomo forte della Turchia si conferma per altri 5 anni. Recep Tayyip Erdogan vince le elezioni presidenziali in Turchia. Il Capo dello Stato uscente è stato riconfermato battendo lo sfidante Kemal Kilicdaroglu nel ballottaggio per il rinnovo della presidenza della Repubblica turca. Lo riferisce la Tv di Stato turca Trt. Erdogan ha ottenuto il 53,41% dei voti, mentre il candidato del partito repubblicano Chp si è fermato al 46,59%. L’affluenza è stata di poco più dell’85%: al primo turno si era attestata all’88%.

Il “Sultano” sarà al potere fino al 2028, dopo avere vinto tutte le elezioni dirette per il rinnovo della presidenza. Recep Tayyip Erdogan è al potere in Turchia da 20 anni, prima come premier e poi come presidente della Repubblica.

“Vorrei ringraziare tutti i miei colleghi che hanno lavorato con sacrificio ai seggi elettorali fin dalle prime ore del mattino”, aveva affermato Erdogan subito dopo la chiusura dei seggi. “Invito tutti i miei fratelli e sorelle a proteggere i seggi fino a quando i risultati non saranno definitivi. È ora di proteggere la volontà della nostra nazione fino all’ultimo momento”.