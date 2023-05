Aurelio De Laurentiis cerca il nuovo allenatore del Napoli: l’obiettivo è Antonio Conte

Antonio Conte è il vero obiettivo di Aurelio De Laurentiis. Reduce da contratti da 12 milioni di euro netti (cifre al di sopra del budget fissato dal Napoli) l’ex commissario tecnico della Nazionale potrebbe accettare la sfida dei neo campioni d’Italia ma senza rinunciare troppo sul fronte ingaggio. ADL sarà davvero disposto a spendere cifre “folli” per il post Spalletti?

Aurelio De Laurentiis alla fine potrebbe optare anche per un colpo da cinema riportando Luciano Spalletti al centro del progetto. Chiunque guiderà i campioni d’Italia dovrà puntare a vincere la Champions League.

Sul taccuino di ADL ci sono sia Rafa Benitez (che ha già lavorato a Napoli) e Gian Piero Gasperini. Con l’attuale mister dell’Atalanta c’era già stato un contatto 11 anni addietro non andato a buon fine. Ma Benitez ha più titoli sulle spalle, conosce già l’ambiente napoletano e l’umore di De Laurentiis.

Gli altri nomi in agenda sono Roberto De Zerbi e Vincenzo Italiano. Il primo ha giocato a Napoli ma si trova in Premier e difficilmente potrebbe accettare altre proposte. L’attuale tecnico Viola potrebbe accettare ma prima bisognerà vedere come chiuderà a Firenze la stagione.