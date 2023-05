Traslochi: come organizzare al meglio il cambio di abitazione

Organizzare il cambio di abitazione non è affatto una cosa semplice. Cambiare casa può essere stimolante, perché rappresenta un momento di cambiamento, un’esperienza importante che dà il via ad una nuova pagina della vita. Ma, se non viene gestito nel modo migliore, il trasloco può diventare anche una fonte di stress. Le cose si fanno ancora più complicate in una città grande come Roma.

Ci sono due punti di partenza per gestire al meglio l’operazione trasloco: innanzitutto è necessario muoversi con largo anticipo, in modo da non dover fare tutte le cose all’ultimo momento (col rischio di farle male), poi sarebbe opportuno rivolgersi ad una ditta specializzata nel settore.

A chi rivolgersi per organizzare un trasloco senza stress

Con più di settant’anni di esperienza nel campo, la ditta Porcacchia è uno dei più importanti punti di riferimento in merito ai traslochi per case e abitazioni a Roma, in quanto garantisce un servizio attento, completo e professionale.

Il suo personale è preparato per trovare le soluzioni migliori per ogni singolo caso e può disporre di strumenti ed attrezzatura specifica per portare al termine il lavoro nel modo migliore e nel minor tempo possibile.

Molti, sbagliando, credono che organizzare e mettere in pratica un trasferimento sia una cosa semplice. Chi la pensa in questo modo sicuramente sottovaluta la mole di lavoro che si nasconde dietro un cambio di abitazione e tutte le accortezze necessarie per eseguirlo senza danni e senza stress. Inoltre, le ditte specializzate possono offrire dei servizi indispensabili, come ad esempio il deposito dei mobili o la realizzazione di imballaggi su misura per i beni più preziosi.

Le fasi del cambio di abitazione

Come detto, il trasferimento va organizzato per tempo e prevede una serie di fasi. La prima fase è quella dell’inventario. Bisogna catalogare tutti gli oggetti che ci sono in casa, facendo una prima cernita di quelli che possono essere imballati fin da subito e quelli che invece dovranno rimanere a disposizione fino all’ultimo momento. Questa fase è anche una scusa perfetta per fare un po’ di pulizia e buttare (oppure vendere o regalare) tutto quello che non verrà portato nella nuova casa.

Si passa poi alla fase dell’inscatolamento. Gli oggetti vanno messi insieme con un certo criterio, perché poi le scatole verranno etichettate. Ovviamente i contenitori devono essere adeguati e devono essere imballati nel modo giusto. Globo Italia si può occupare anche dell’inscatolamento, utilizzando i migliori materiali sia per i contenitori (scatole in cartone speciale ed eventualmente gabbie di legno) che per la loro imbottitura (carta camoscina, pluriball e così via).

L’importanza del deposito mobili

Bisogna poi pensare anche ai mobili, che per poter essere trasportati nella nuova abitazione dovranno essere smontati e successivamente rimontati. Si tratta di operazioni faticose che portano via tantissimo tempo se non si ha molta esperienza: anche in questo caso ci si può affidare al personale della ditta. Se ci dovessero essere dei tempi di attesa tra l’abbandono della vecchia casa e l’ingresso nella nuova, scatole e mobili possono essere affidati al deposito di Porcacchia.

Infine, il costo di un traslocodipende da tanti fattori: dalle dimensioni della casa, dal numero di oggetti da trasportare, dalla distanza tra le due case, dalla quantità di uomini e mezzi impegnati e dai servizi richiesti. In ogni caso, per avere un’idea chiara in merito può essere utile richiedere un preventivo gratuito direttamente sul sito dell’azienda.