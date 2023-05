Fratelli d’Italia conquista Latina: Matilde Celentano è sindaco con il 78% delle preferenze

Giorgia Meloni può esultare. Fratelli d’Italia riporta Latina a destra eleggendo Matilde Celentano (Fdi) sindaco con il 78% delle preferenze. Coletta è al 22% (5 sezioni su 116) ma la tendenza era definita già dopo la chiusura dei seggi quando il senatore di FdI Nicola Calandrini ha annunciato la vittoria. Dopo le 18 il candidato sindaco del centrosinistra di Latina Damiano Coletta ha chiamato Matilde Celentano complimentandosi con la neo Sindaca. Coletta ha poi raggiunto il point elettorale della coalizione e ha fatto le prime dichiarazioni annunciando un’opposizione responsabile.

Il neo sindaco Matilde Celentano è nata a Carbonia, in Sardegna, il 14 ottobre del 1959. Arriva in provincia di Latina quando ha 13 anni e vive per tre anni a San Felice Circeo. Poi si trasferisce a Latina, dove frequenta le scuole superiori e consegue la maturità. Nel 1987 si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma. Nel 1991 presso l’Università degli Studi di Milano consegue la Specializzazione in Terapia Fisica e Riabilitazione Perfezionamento in Posturologia e Chinesiterapia. Attualmente Celentano è dirigente medico della Asl di Latina. È la prima donna a ricoprire il ruolo di primo cittadino del capoluogo pontino.

“E’ un risultato straordinario” ha scritto il neo primo cittadino Celentano in un post. “Sono felice, commossa, emozionata, ma avverto tutta la responsabilità di rimettere in piedi una città in stato di abbandono, ma posso contare su una maggioranza solida. Questa vittoria ci dà ragione sulla proposta politica credibile che, ne sono certa, sarà in grado di dare risposte alla comunità di Latina tutta”.

“Ringrazio ogni singolo cittadino, in primis quelli che non mi hanno votato. Con loro saprò, sapremo, ricostruire un rapporto di collaborazione e di fiducia – continua – Ringrazio le forze politiche della colazione di centrodestra che hanno creduto in me e che mi hanno sostenuta con lealtà in questa affascinante sfida. Ringrazio i candidati consiglieri comunali che si sono spesi tenacemente per arrivare a questo risultato. Ora dobbiamo metterci subito al servizio della comunità”.

“Latina – ha dichiarato il coordinatore regionale di FdI nel Lazio Paolo Trancassini – ha eletto il suo primo sindaco donna: un risultato storico, un altro importante successo di tutto il centrodestra. Con la vittoria di Matilde Celentano si apre una nuova importante stagione di rilancio per il capoluogo pontino e per tutto il litorale. Con il voto di oggi i cittadini hanno bocciato le proposte del centrosinistra e del M5s riducendo il campo largo ad un cortile condominiale e affidando al centrodestra un mandato chiaro: quello di voltare pagina rispetto al passato.