L’organizzazione mondiale della Sanità declassa il covid: la pandemia è finita

Ce ne eravamo accorti un po’ tutti. Ora anche l’Organizzazione mondiale della Sanità (che non ha “brillato” per prontezza in questi anni) ha declassato il covid. L’ultima parola al direttore generale Tedros Ghebreyesus. Sarà lui il 20 maggio a decretare la fine della pandemia.

L’Oms ha deciso che il Covid non è più un’emergenza sanitaria. L’Organizzazione sanitaria ha rimosso l’allerta massima sulla pandemia che ha causato – sostiene il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus – la morte di “20 milioni di persone nel mondo”, quasi il triplo rispetto al bilancio ufficiale della sua organizzazione, fermo a 6,9 milioni di vittime. “Questo è un momento da celebrare ma è anche un momento per riflettere” ha aggiunto Ghebreyesus.