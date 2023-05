Meloni: è necessario un nuovo patto fiscale per una nuova era nei rapporti tra fisco e contribuenti

Giorgia Meloni punta a realizzare un nuovo patto fiscale che inauguri “una nuova era nei rapporti tra fisco e contribuenti, tra Stato e cittadini, cioè ispirata alla reciproca fiducia e al riequilibrio dei rapporti”. Così il Presidente del Consiglio agli Stati generali dei commercialisti, sottolineando come questi abbiano “tutte le competenze per aiutare il decisore politico, affiancarlo nella definizione di norme spesso molto tecniche e nel processo di semplificazione della burocrazia, dove possibile. Di questa capacità abbiamo bisogno per scrivere insieme un nuovo Patto fiscale per l’Italia”. Una “sfida intensa ma anche entusiasmante. Un tassello fondamentale per ridare nuovo slancio alla nazione”.