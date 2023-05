Sudamina neonati: sintomi e rimedi per alleviare il prurito

La sudamina è una condizione che possiamo riscontrare in tutta la nostra vita anche se colpisce prevalentemente i bambini e i neonati poiché le ghiandole sudoripare non sono ancora completamente sviluppate. Accade quando il sudore resta intrappolato sotto la pelle. La sudamina neonati provoca fastidio e prurito ed esistono diversi modi per trattarla, diminuirne gli effetti e anche per prevenire la sua ricomparsa.

Quali sono i sintomi della sudamina?

Riconoscere i sintomi è molto semplice. Compaiono protuberanze rosse e il prurito su quell’area in concomitanza con la parte della pelle dove il sudore resta intrappolato. Il collo, le spalle e il petto sono i luoghi più comuni in cui compare la sudamina. Anche le pieghe della pelle e i punti in cui i vestiti sfregano più facilmente sono aree in cui potrebbe verificarsi. La sua comparsa non sempre è immediata e potrebbero volerci alcuni giorni prima di vederne la comparsa evidente dell’irritazione. Può presentarsi anche come una macchia di vesciche molto piccole. Si tratta quindi della reazione che ha la pelle al sudore che deve fuoriuscire dai suoi strati. In assenza di vesciche la pelle può apparire gonfia in alcune zone e con un senso di prurito molto persistente. Nelle forme più aggressive possono fuoriuscire bolle con una infezione batterica in atto.

La sudamina nei bambini

Il sudore è una secrezione prodotta dalle ghiandole sudoripare della pelle che serve a regolare la temperatura corporea raffreddandola, attraverso l’evaporazione”. La sostanza liquida incolore che viene prodotta compare nei bambini già nelle prime settimane di vita anche se in modo molto moderato, a causa di una termoregolazione insufficiente. In Estate la situazione cambia anche nei bambini che a causa del caldo cominciano a produrre il sudore in maniera abbondante in modo nettamente superiore agli adulti. Soprattutto nei primi anni di vita, sono soggetti alle scelte dei genitori e spesso anche senza poter comunicare il disagio dovuto ad un abbigliamento eccessivo. Proprio in questi casi si rischia di far sudare eccessivamente i bambini e avere capi sudati addosso che bloccano la respirazione cutanea nel modo corretto. Si favoriscono così irritazioni come la sudamina o la miliaria.

Caldo e umidità sono la condizione ottimale per dare sfogo alla sudamina. Il sudore è infatti una risposta del nostro corpo al caldo per trovare refrigerio e stare meglio anche a temperature alte. Se si suda più del normale, le ghiandole sudoripare possono venire sopraffate e portare al blocco dei condotti, intrappolando così il sudore al di sotto degli strati della pelle. Si può soffrire di sudamina in tutto l’anno ma è più frequente che questo avvenga d’estate o comunque nei mesi caldi.

I neonati sono sicuramente più vulnerabili alla sudamina poiché le ghiandole non sono ancora del tutto sviluppate e la pelle non è ancora abituata a cambiamenti repentini di temperatura. Le parti maggiormente esposte nei bambini sono quelle del viso e delle pieghe intorno al collo e all’inguine. Fortunatamente come la maggior parte delle eruzioni cutanee nei bambini, si tratta di una condizione innocua e che tenderà a risolversi da sola in poco tempo. Soprattutto nei neonati può comunque portare a fasi di insofferenza dovute principalmente al forte prurito. Alla comparsa delle prime macchie o vesciche controlliamo da subito se l’abbigliamento del neonato è eccessivo o non traspirante, se l’ambiente è troppo umido e caldo.

Esistono diversi tipi di sudamina, con caratteristiche differenti:

Miliaria cristallina: si tratta in questo caso della forma più superficiale che viene caratterizzata da vescicole contenenti liquido chiaro. Le pustole possono avere un diametro di 1-2 millimetri;

Miliaria rubra: questo è il casopiù comune, che si manifesta con vescicole pruriginose e di colore rossastro;

Miliaria profonda: in questo caso ci troviamo di fronte alla reazione più grave che si presenta con dei rilievi più accentuati e che causano una sintomatologia dolorosa più accentuata.

Il primo intervento contro la sudamina

Mantenere la pelle sempre asciutta e il bambino ben idratato è sicuramente uno dei punti di forza contro la sudamina. Un bagno fresco può aiutare a mantenere la temperatura corretta e a trovare freschezza nelle giornate troppo calde. Soprattutto d’estate bisogna evitare prodotti a base di olio che potrebbe andare ad ostruire i pori della pelle, favorendone la comparsa. In casi di febbre alta contattare subito il pediatra.

Per calmare il prurito la prima cosa da fare è allontanarsi dal caldo eccessivo che sta provocando la sudorazione. Un ambiente più fresco porterà sicuramente un sollievo ma per trovarne giovamento potrà passare del tempo. Altri rimedi sono:

indossare abiti leggeri e larghi

evitare prodotti per la pelle che contengano petrolio o olio minerale

evitare saponi profumati o prodotti per la cura del corpo aggressivi

applicare un impacco freddo

Contattare sempre il pediatra che potrà somministrare prodotti farmaceutici a base di corticosteroidi topici o antibiotici nel caso della comparsa di pustole.

Come prevenire la sudamina?

Come già detto, per evitare la comparsa della sudamina bisogna mantenere il corpo lontano da fonti di calore eccessive o da situazioni che provocano una sudorazione eccessiva. Oltre all’abbigliamento preferibilmente di materiali naturali come il cotone e il lino, dobbiamo fare attenzione anche alle lenzuola che dovranno essere prevalentemente di materiali non sintetici. In caso di suore, cambiare subito il capo bagnato e in caso di sport, scegliere sempre un abbigliamento che lasci traspirare la pelle e che assorbano l’umidità del corpo. Per i bambini piccoli evitare di lasciare il pannolino sporco a contatto con la pelle e ricordiamoci di bere molta acqua ad ogni età!