Dove dormire durante un soggiorno a Cortona

Cortona fa parte di quei borghi troppo spesso dimenticati dal grande turismo di massa della Toscana. Questo centro tipicamente medievale, invece, conserva gelosamente testimonianze del passato che meritano una visita. Può essere un breve weekend cortonese o una vacanza che coinvolge anche altri borghi della Valdichiana toscana. Qualunque sia la durata del soggiorno cortonese, parte del successo della vacanza passa anche attraverso la scelta della giusta struttura ricettiva. In questo articolo vogliamo darti qualche utile consiglio per scegliere tra i tanti hotel, agriturismi o altri tipi di strutture che sorgono sia nel centro storico sia nelle immediate vicinanze del borgo toscano.

Struttura all’aria aperta o in pieno centro?

Si tratta di un “dilemma” che in realtà non riguarda soltanto il borgo cortonese ma gran parte dei soggiorni nella nostra cara Italia. Il Belpaese, per nostra fortuna, vanta migliaia di località a stretto contatto con la natura e allo stesso tempo scrigni a cielo aperto di arte e storia.

Se sei amante della natura e dei risvegli tra i cinguettii degli uccelli, allora puoi scegliere un agriturismo a Cortona. Questo tipo di struttura riscuote successo perché è calata nelle campagne cortonesi, le quali specialmente durante la bella stagione invita a fare delle piacevoli passeggiate all’aria aperta. La caratteristica principale degli agriturismi cortonesi è quella di sorgere in aperta campagna ma allo stesso tempo a due passi da Cortona. In pochi minuti di auto si arriva nel cuore medievale del borgo, pronti per una piacevole scoperta delle costruzioni antiche.

Oltre agli agriturismi, si può scegliere di soggiornare in aperta campagna optando per quelle strutture ricavate da antiche dimore, come nel caso delle case vacanze o dei semplici bed & breakfast fuori dal borgo. Al contrario, se ami i comfort estremi e le camere ampie e lussuose, la scelta non può che cadere tra gli alberghi del centro storico. Se svegliarti avendo la vista sulle meravigliose architetture medievali e sulle chiese antiche, non ti resta che soggiornare negli alberghi di Cortona che sorgono nel cuore pulsante del borgo.

Se il compromesso che cerchi, invece, è tra la comodità di trovarsi in pieno centro e l’esigenza di dover spendere poco, allora puoi scegliere di soggiornare presso i bed & breakfast e gli affittacamere ricavati dalle abitazioni del centro. Durante tutto l’arco dell’anno sono disponibili dei soggiorni di una o più notti a prezzi economici, e sarai “coccolato” dai proprietari che ti accoglieranno con la tipica calorosità toscana.