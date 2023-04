Un progetto di moda etica solidale per fare scelte ecologiche che fanno bene al pianeta e aiutano le cooperative sociali

Da utopia a realtà. In Italia è possibile fare economia e sociale insieme. Nel nostro Paese oggi è possibile infatti portare avanti con successo un progetto di moda etica solidale come Ape Social Wear, la moda che fa bene. Questo grazie sia all’accresciuta sensibilità del tessuto imprenditoriale sia alla maggiore coscienza etica degli italiani. Ape Social Wear è un rinomato brand ecosostenibile e solidale italiano che produce gadget ecologici e abbigliamento personalizzato, collabora con cooperative dove operano ragazzi con disabilità favorendo l’integrazione lavorativa e abbattendo l’esclusione sociale.

Abbigliamento personalizzato: il successo della moda etica

A richiedere principalmente un abbigliamento personalizzato non sono soltanto aziende ma anche gruppi, associazioni, scuole, oratori. Anche i privati scelgono l’abbigliamento personalizzato Ape Social Wear. Con la linea moda ecosostenibile Ape Social Wear il bene veste bene. “Le nostre t-shirt con scritte motivazionali e positive ispirano le persone a raggiungere i loro obiettivi e a fare scelte ecologiche, che fanno bene al pianeta e aiutano le cooperative sociali” si legge sul portale aziendale apesocialwear.com dove oltre alla linea di abbigliamento personalizzato c’è anche una sezione blog con tutte le iniziative sociali a cui l’azienda con sede fisica a Lissone ha partecipato in questi anni.

Come si compone la linea personalizzazioni Ape Social Wear

Chi sceglie l’abbigliamento personalizzato ecosostenibile lo fa per scelta etica ma anche per la qualità della linea personalizzazioni Ape Social Wear. L’abbigliamento personalizzato Ape Social Wear aiuta a trasmettere l’identità di un gruppo, di un’azienda, di un’associazione. L’azienda si è specializzata nel creare abbigliamento personalizzato sportivo e abbigliamento personalizzato da lavoro. Tra i prodotti ecologici che compongono la linea personalizzazioni Ape Social Wear ci sono i pantaloni personalizzati, le t-shirt con scritte, le magliette con scritte motivazionali. Sono tutti gadget personalizzati ecologici all’insegna della qualità made in Italy. La linea di abbigliamento ecosostenibile viene scelta da scuole, aziende, associazioni, gruppi scout e sportivi che fanno una scelta di valore e puntano sulla sostenibilità ambientale.

Moda ecosostenibile con le magliette con scritte positive

Tra le chiavi del successo della linea moda ecosostenibile ci sono le magliette con scritte positive. In un mondo dove c’è sempre più bisogno di impegno civico e sociale e di veicolare messaggi solidali e positivi le magliette con scritte positive sono un mezzo importante di condivisione di un messaggio positivo. Le t-shirt con scritte ottimiste, pantaloni, felpe colorate, giacche e tute di jeans o invernali. Sono tutti capi solidali indossati da chi fa una scelta altruista e consapevole. “I nostri prodotti solidali si concentrano esclusivamente su prodotti ecologici come le borse e borracce ecologiche, tazze ecologiche, t-shirt con scritte positive, maglie con scritte divertenti, magliette spiritose e frasi ottimiste” spiega la direzione di Ape Social Wear. “La scelta di indossare vestiti etici permette di contribuire a sostenere i progetti e le iniziative delle cooperative sociali e fare qualcosa di concreto per ridurre l’impatto ambientale degli acquisti”.

L’esclusione sociale si può combattere anche con i gadget personalizzabili

Con Ape Social Wear si possono realizzare gadget aziendali personalizzati. Si può scegliere in un vasto catalogo di abbigliamento sostenibile come felpe o magliette con scritte motivazionali, t-shirt personalizzate, borracce ecologiche, accessori come penne con logo, borse ecologiche, tazze personalizzate, zaini ecosostenibili. Si possono ordinare direttamente online i gadget aziendali innovativi.

Regali Solidali e Bomboniere Solidali Ape Social Wear

Gadget personalizzati oratori. Gadget aziendali personalizzati. Gadget personalizzati scuola. Gadget personalizzati economici scout. Sono solo alcuni dei regali solidali della linea moda ecosostenibile Ape Social Wear. Il marchio aiuta a fare un regalo solidale unico che contribuisce alla lotta contro l’esclusione sociale. Infatti i gadget e le bomboniere solidali vengono realizzati dalle cooperative dove lavorano ragazzi con disabilità sostenute da Ape Social Wear. In catalogo ci sono bomboniere per comunione solidale e bomboniere per matrimonio, per coloro che vogliono fare una scelta green con le bomboniere ecologiche. Le bomboniere solidali sono eleganti e raffinate. Con la moda etica solidale si possono fare scelte ecologiche che fanno bene al pianeta e aiutano le cooperative sociali.