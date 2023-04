Pompe di calore inverter: tutte le informazioni che è necessario conoscere

La tecnologia inverter applicata alle pompe di calore è una soluzione che assicura un significativo risparmio energetico e ha il pregio di riuscire a garantire un alto livello di benessere. Il mercato attuale propone una vasta gamma di condizionatori che sono equipaggiati con pompa di calore: dispositivi che, di conseguenza, hanno la capacità di immettere aria calda in un ambiente indoor riuscendo a riscaldare in modo efficace tutti i locali di casa. Il beneficio è significativo in tutte le stagioni dell’anno, soprattutto per il comfort termico che ne scaturisce.

L’innovazione delle pompe di calore inverter

I condizionatori con pompa di calore inverter costituiscono, dal punto di vista degli impianti di climatizzazione, una effettiva innovazione. Questi dispositivi sono in grado di generare calore in tempi rapidi e in tutte le situazioni in cui se ne presenta la necessità. In più, l’adozione della tecnologia inverter al posto di quella on off tradizionale permette di beneficiare di prestazioni più elevate, con un conseguente livello di benessere. L’adozione di fonti di energia rinnovabile consente, poi, di ridurre l’impatto sull’ambiente.

Che cosa sono le pompe di calore inverter

Il funzionamento delle pompe di calore classiche, come abbiamo visto, si fonda sulla tecnologia di tipo on off. In sostanza, tale dispositivo dopo che è stato avviato permette di arrivare alla massima potenza riscaldante, con una significativa emissione di aria calda grazie a cui gli ambienti possono essere riscaldati nel giro di poco tempo. Poi, quando si arriva alla temperatura voluta, l’apparecchio si spegne e smette di funzionare; nel momento in cui l’aria si raffredda, la pompa di calore si accende di nuovo a un regime di potenza massimo. Come si può facilmente intuire, una tecnologia strutturata in questo modo comporta un significativo consumo di energia, da cui scaturiscono maggiori costi in bolletta.

Climamarket.it e le pompe di calore inverter

Le pompe di calore inverter rappresentano una delle tante tipologie di prodotto che è possibile comprare sul sito di Climamarket.it, piattaforma di commercio elettronico specializzata nella vendita di condizionatori e pompe di calore. Chi si registra alla newsletter di questo negozio online, per altro, ha la possibilità di ottenere ben 15 euro di sconto da utilizzare entro i 12 mesi successivi.

I vantaggi offerti dalle pompe di calore inverter

La tecnologia che sta alla base delle pompe di calore con funzionamento inverter, invece, è modulante: questo vuol dire che la potenza di aria calda necessaria viene regolata in modalità automatica. In sostanza, non è necessario che la pompa di calore venga spenta e accesa in continuazione; la potenza erogata variabile viene preferita alla potenza erogata fissa. A seconda della temperatura indoor che viene rilevata e di quella voluta, l’erogazione di aria calda può essere modulata per ridurre gli sbalzi termici e ottimizzare i consumi di energia. Se scopri cos’è una pompa di calore inverter e come funziona, ti accorgerai ben presto di tutti i vantaggi che derivano dal suo utilizzo.

Consumi di energia minimi

L’inverter si distingue rispetto alla tecnologia on off proprio perché riduce al minimo il consumo di energia, e in più limita la quantità di rumore prodotto. Dal punto di vista del comfort domestico, pertanto, i risultati sono eccezionali, in virtù di un sistema di climatizzazione innovativo e al tempo stesso silenzioso. Una pompa di calore inverter funziona tramite una centralina elettronica che è collegata con un compressore destinato alla produzione di aria calda. Il compressore viene modulato dalla centralina, e così può essere calcolata la potenza di erogazione che è necessaria per ottenere la temperatura desiderata. A quel punto, la pompa di calore riduce in maniera progressiva la propria potenza e raggiunge un valore prossimo alla temperatura voluta.

Lo scambio di calore

Visto che si parla di una pompa di calore, la resa energetica è elevata anche per le varianti inverter. Il risultato è sostenibilità, con il compito che viene svolto in virtù dello scambio di calore fra un ambiente caldo e un locale freddo. L’aria calda viene prelevata dall’esterno e poi fatta confluire dentro casa, con la gradazione che viene incrementata attraverso l’energia elettrica. Un inverter con pompa di calore si rivela, pertanto, una soluzione sostenibile e green per il riscaldamento di casa.